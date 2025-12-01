Радев разкри истинското си лице, няма да допуснем анархията и хаоса да завладеят България, заяви Делян Пеевски във Фейсбук

"Радев разкри истинското си лице! Няма да допуснем анархията и хаоса да завладеят България", се казва в публикация във Фейсбук на ДПС Пресцентър, в която се цитира лидера на партията и на парламентарната група Делян Пеевски.

"Румен Радев - Истинският организатор на погромите, палежи и хаос разкри лицето си! Това ли искате за България, г-н Радев? Хаос, безредици, беззаконие и анархия? Каква е цената - демокрацията и мирът в държавата!", пише в поста.

Вие и "Продължаваме промяната-Демократична България" употребихте младите хора! И те няма да ви простят това, продължава Пеевски. "Ескалацията, провокирана от вашите агитки, организирани и водени от вашите Копринков, Узунов, приближени олигарси, води страната към анархия", заявява Делян Пеевски.

"И всичко това за да предизвикате избори и да заграбите властта с кръв!?", се казва още в публикацията.

Нищо от това няма да получите, прегазвайки хората, те няма да допуснат това, пише Делян Пеевски. "А ние от ДПС няма да бъдем пречупени от вашата агресия! С всички демократични средства, ще отстояваме правата на всички български граждани! И правото им на свободен и демократичен вот! И няма да отстъпим от тази отговорност", завършва постът във Фейсбук.

Президентът Румен Радев написа тази вечер - също във Фейсбук, че това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира. Според него изходът е оставка на правителството и предсрочни избори











