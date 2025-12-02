Осем линейки са изпратени на терен и още три са в готовност да реагират, има няколко пострадали, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ в София

Осем линейки са изпратени на терен и още три са в готовност. Има няколко пострадали, които са извозени до болнични заведения с различни контузии и наранявания. Това съобщи в ефира на БТВ говорителят на Центъра за спешна медицинска помощ в София Катя Сунгарска във връзка с протесите тази вечер.

Спешните екипи работят, преглеждат на място, каза Сунгарска. Тя отбеляза, че много от хората, които не са се почувствали добре, не остават на мястото, на което са извикали спешните екипи и така доста се разпилява този толкова ценен ресурс.

На този етап пострадалите не са толкова много, колкото са доста тежките картини, които се виждат по телевизията, посочи говорителят на Спешна помощ. По думите й ситуацията е динамична, затова не може да се ангажира с точен брой на пострадалите. Сунгарска подчерта, че няма данни за тежко пострадали хора.