Пловдивският митрополит Николай възглави архиерейска света литургия в Асеновград

По случай Архангеловден пловдивският митрополит Николай възглави архиерейска света литургия в храм "Св. Архангел Михаил" в Асеновград, съобщиха от Светия синод на Българската православна църква.

В съслужение с владиката са били смолянският епископ Висарион – втори викарий на митрополита, архимандрит Максим – епархийски духовен надзорник, архимандрит Петър – клирик на Пловдивска митрополия, ставрофорен свещеноиконом Тодор Хаджиев – протосингел при Пловдивска митрополия, ставрофорен свещеноиконом Деян Стоенчев – духовен надзорник, протойерей Ангел Ангелов – духовен надзорник, ставрофорен свещеноиконом Йордан Георгиев – архиерейски наместник на Асеновградска духовна околия, протойерей Никола Янев – епархийски съветник, свещеник Милен Недев – председател на храма, свещеници от духовната околия, митрополитският протодякон Илиян Александров и дякон Ангел Воденичаров – секретар на Пловдивска митрополия.

Литургичните песнопения са били изпълнени от митрополитският хор „Св. ап. Ерм“ с диригент протопсалт Георги Радев.

В края на литургията архипастирят на Пловдивска епархия се е обърнал със слово, в което е подчертал значението на ангела пазител – онази сила, която е призована да ни помага, и който е винаги с нас от деня на нашето кръщение до смъртта ни. Високопреосвещеният митрополит Николай е благословил всички присъстващи миряни и е поздравил имениците.

Председателят на храма отец Милен Недев е поднесъл в дар на владиката архиерейски омофор и епитрахил с пожелание за многолетно и достойно архипастирско служение.

Духовното тържество е завършило с многолетствие, провъзгласено от митрополитския протодякон Илиян Александров.