Германия ще отбележи съдбовната дата 9 ноември с призив за защита на демокрацията

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер ще бъде днес домакин на официална церемония, отбелязваща ключовите събития от 9 ноември в германската история - провъзгласяването на републиката през 1918 г., нацистките погроми срещу евреите през 1938 г. и падането на Берлинската стена през 1989 г., предаде ДПА.

Според официално изявление на президентската канцелария за събитието Щайнмайер ще произнесе реч в резиденцията си в двореца "Белвю" в Берлин, фокусирана върху защитата на демокрацията в Германия.

Президентската канцелария заяви, че 9 ноември "отразява както зората на демокрацията и свободата, така и ужасите на тиранията и антисемитизма".

В изявлението се казва още, че разбирането на "моментите на смелост и човечност, както и на бездната на диктатурата и унищожаването на човешкото достойнство носи важни уроци за настоящето".

Датата 9 ноември заема уникално място в колективната историческа памет на Германия, отбелязва ДПА.

През 1918 г. абдикацията на кайзер Вилхелм Втори проправя пътя за провъзгласяването на републиката, през 1938 г. нацисткият режим разпалва национални атаки, белязали началото на систематичното избиване на евреи и рязкото увеличаване на преследването им, а през 1989 г. падането на Берлинската стена бележи края на разделението на Германия и началото на обединението.