site.bta"Демократи за силна България" няма да подкрепи предложения проект на държавен бюджет за 2026 г., съобщиха от партията
"Демократи за силна България" (ДСБ) няма да подкрепи предложения проект на държавен бюджет за 2026 г., се посочва в резолюция на Изпълнителния съвет на партията, изпратена до медиите. От ДСБ отбелязват още, че промените в законодателството относно санкциите срещу "Лукойл" са закъснели.
Според "Демократи за силна България" проектобюджетът, по корупционни и популистки съображения, изправя страната пред опасността да влезе в еврозоната с фискален профил, който формално изглежда съобразен с европейските правила, но фактически я поставя в риск от откриване на процедура за прекомерен дефицит още в първата година след присъединяването. От партията ще настояват за публикуване на реална оценка на Европейската система от национални и регионални сметки (ESA) на бюджетния дефицит, както и за провеждане на независим стрес-тест на приходната и разходната част.
България трябва твърдо и без колебание да участва, заедно със своите съюзници и партньори, в налагането на санкции срещу Руската федерация, като част от общата политика в защита на международното право и сигурността, посочват още от "Демократи за силна България" в резолюцията. Те считат, че промените в законодателството относно санкциите срещу "Лукойл" са закъснели, а във вида, недемократично наложен oт управляващото мнозинство, изключително неразумни и опасни. Правителството трябва да осигури избор на авторитетен западен оператор с доказан международен опит и безупречна репутация, който да гарантира прозрачност, стабилност и доверие в процеса и перспективи за развитие пред рафинерията, която е основен елемент на българската икономика и сигурност. БТА припочня, че парламентът прие в петък промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител на активите на "Лукойл" в България.
„Демократи за силна България“ призовават европейските институции да предложат обща правна рамка за прекратяване на дейността на руските нефтени и газови компании на територията на ЕС, съобразена с европейските санкции срещу Кремъл и гарантираща запазване и увеличаване на производствения капацитет в Европейския съюз. Възлага се на представителя на ДСБ в Европейския парламент да предложи мерки в тази посока.
„Демократи за силна България“ отчита и нарастващата тенденция към крайна радикализация на публичното говорене в България от страна на политическите партии и техните представители от целия политически спектър и възлага на своите народни представители от да внесат проект на декларация за категорично въздържане от използване на език на омразата в различните му измерения, включително реторика, която дехуманизира, маргинализира и противопоставя едни на други различни групи от обществото.
На председателя на "Демократи за силна България", като заместник- председател на Народното събрание, се възлага да сезира заместник-генералния секретар на НАТО за "търпимостта на управляващите към руското влияние, присъствие и особено към руските пропагандни канали".
Изпълнителният съвет на "Демократи за силна България" изразява и убеденост, че предстоящите президентски избори през 2026 г. представляват историческа възможност за преобръщане на описаните опасни политически и икономически тенденции в полза на европейска, почтена и демократична политика.
/ТТ/
