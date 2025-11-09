Този, който се е допрял до Иисус Христос с вяра, той е получил изцеление, каза в проповедта си в шуменския храм "Св. Три Светители" отец Красимир

Този, който се е допрял до Иисус Христос с вяра, той е получил изцеление, каза отец Красимир в проповедта си в храма "Св. Три Светители" в Шумен. Той припомни на миряните, че Евангелието описва как жена се е излекувала, след като с вяра се е докоснала до Христос.

Отец Красимир разказа и как Иисус връща към живота дъщерята на Иаир, който е бил началник на синагогата.

"Ето пак нашият Господ Иисус Христос така се проявява като творец и създател, който държи в себе си живота и смъртта, както се споменава в последната книга на светата Библия", каза отец Красимир.

Той припомни, че на днешния ден честваме паметта на свети Нектарий Егински и подчерта, че светията е създал над 200 песни за Света Богородица. Особено известен е химнът "Чистая Дево" и отбеляза, че свети Нектарий е написал химна пред чудотворната икона на Света Богородица.

"Много е страдал свети Нектарий, но основното, което е прокарал в своя живот, това е любовта към ближния", каза свещеникът и допълни, че за светеца има създаден филм "Човек Божий". Има и книга "Светецът на моето сърце", в която е описано колко трудно свети Нектарий е основал женската света обителта на остров Егина. "Който има възможност, да вземе книгата и да я прочете или да гледа филма най-малкото", призова отец Красимир. Той каза още, че свети Нектарий е бил изпращан в трудни енории, станал е ректор, имал е проблеми с преподавателите, но е станал светец, защото чрез тези проблеми е успял да възсияе.

Отец Красимир напомни на миряните, че на 11 ноември честваме св. Мина, а на 12, 13, 14 , 15 и 16 ноември в храма ще има богослужения.

Както БТА съобщи, св. Нектарий Егински е роден на 1 октомври 1846 г. в град Силиврия (днес Силиври на тракийския бряг на Мраморно море, Турция). Бил е ректор на Атинската духовна семинария, където възпитавал бъдещите свещеници и епископи. Основал е женски манастир на остров Егина, южно от Атина. Живял в святост и бил търсен за духовни съвети и ръководство от множество монаси и миряни. Написал много книги и слова с наставления за духовния живот, които продължават да се издават, включително и у нас. Упокоил се на 8 ноември 1920 г. в манастира "Света Троица" на остров Егина, където се пазят мощите му.