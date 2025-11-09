Около 200 училища от 15 области участваха в конференция, представяйки образователни иновации и обмяна на опит, каза за БТА Александър Ангелов

Около 200 училища от 15 области участваха в националната конференция "Умения за иновации в образованието", организирана от Центъра за творческо обучение с домакинството на Столичната община. Двудневният форум се състоя в "Интер експо център" и постави акцент върху една от най-актуалните теми на съвремието - дигиталните умения и медийната грамотност в ерата на изкуствения интелект, каза за БТА управителят на Центъра за творческо обучение д-р Александър Ангелов, представяйки акцентите от форума.

Първият ден от конференцията беше пленарен и в него бяха разгледани световни тенденции в образованието, а във втория ден програмата беше разделена в паралелни сесии. Препоръката към училищните директори ни беше да водят със себе си по няколко учители. Целта ни беше в първия ден на форума участниците да могат да се целеустремят, а във втория ден - да получат представа за различни подходи, с които могат да осъществяват своите идеи, обясни д-р Ангелов. Мисля, че това е единственото събитие в България, което използва този формат на организация, защото целта не е някой да стане по-добре информиран, а хората в образованието да стават по-добре подготвени, за да извършат истинска промяна. На конференцията училищата можеха да обменят и опит за иновациите в образованието, обясни управителят на Центъра за творческо обучение.

По думите му образователното експо е представлявало изложение на различни образователни технологии, имало е и ученически проекти, но и участие на големи компании. Например от Испания бяха представени специализирани мебели за образование. Имаше и много технологични, дори и хартиени решения. Във втория ден на форума имаше седем паралелни сесии във всички зали на "Интер експо център". Във всяка зала имаше нещо различно и това беше практическият ден на конференцията, поясни д-р Ангелов.

"За първи път имахме и панел с четирима кметове - на Габрово, Благоевград, Панагюрище и Варна. Разговаряхме и с представители на Столичната община, че има потенциал това събитие да стане ключово образователно събитие на Балканите, защото имаше гости от седем държави. Това бяха участници от Азербайджан, Казахстан, Германия, Белгия, Испания, Полша, Украйна. Събитието няма аналог и привлече над 500 участници, и ако се задържи, може да стане ключово за образователните събития в целия регион", изрази увереност д-р Александър Ангелов.

БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ФОНА НА ЕВРОПЕЙСКОТО И СВЕТОВНОТО В ИНОВАЦИИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

На въпрос на БТА как стои българската образователна система в сравнение с европейското и световното образование по отношение на развитието на иновациите и дигитализацията, и въвеждането на изкуствения интелект предизвикателството ли е пред образованието ни, д-р Александър Ангелов отговори, че "българската система е добре натоварена откъм наличие на технологии, или е добре обезпечена с устройства, имаме STEM центрове и инфраструктурни проекти, свързаност с интернет и това наличие на технологии, тази обезпеченост е по-добра даже от Италия, Испания, дори понякога и от Германия". "Системата ни е наситена с технологии, обаче се вижда дебатите какви са - да забраним смартфоните, да намалим екранното време и как да имаме верните умения, за да използваме технологиите за съзидателни и творчески дейности. Липсва ни посока защо се дигитализираме и общи рамки в посоката на тази дигитализация. Има добри идеи при директорите и учителите, но като се погледне всеобхватно, необходими са и умения", отбеляза управителят на Центъра за творческо обучение.

"Често по-напредничавите българските училища и гимназии изпреварват университетите в разбирането и използването на изкуствения интелект, като бъдещите учители се подготвят от шест-седем висши училища в страната. Аз също преподавам в Пловдивския университет по магистърската програма "Управление на образованието" - това са бъдещите директори на училища и детски градини", каза д-р Ангелов.

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ГОТОВНОСТТА НА УЧИЛИЩАТА НИ ДА ИЗПОЛЗВАТ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Както писа БТА, на форума д-р Ангел Ангелов обяви, че ще се направи изследване, което ще включва между 50 и 100 училища, като от него ще се разбере доколко българските училища са готови да внедряват изкуствен интелект в своя начин на работа и в това, което се случва в класната стая.

"Изследването ще се направи от екип от Българската асоциация на софтуерните компании, а е възложено от Министерството на образованието и науката. То е научно и научен екип е разработил методиката. Изследването ще включва анкетиране, интервюта и посещения на място, и ще обхване училища от цялата страна - различни по вид. Това ще са малки, големи, градски и селски училища, и гимназии - между 50 и 100 училища. Целта е да се разбере къде е българското училище в готовността си да внедрява изкуствен интелект, за да се направят подходящи програми за инвестиции", обясни д-р Ангелов. По думите му "това изследване е изключително важно, защото средства за технологии, а още повече за изкуствен интелект, има на европейско ниво".

"Като член на Управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании, която е много силна асоциация с над 150-160 фирми и с над 10 милиарда лева годишен оборот, беше предложено на министъра на образованието и науката да се направи професионално изследване, за да се види каква е готовността на българските училища по отношение на внедряването на изкуствен интелект. Целта е да се знае за какво трябва да се инвестира. Началото на това изследване ще бъде обявено в края на ноември и ще обхване между 50 и 100 училища. Данните ще бъдат готови в края на януари, когато е и краят на първия учебен срок, а тогава се вземат решения за облика на националните програми в образованието", каза управителят на Центъра за творческо обучение.

На откриването на конференцията "Умения за иновации в образованието" министърът на образованието и науката Красимир Вълчев каза, че няма съмнение, че учениците трябва да учат и чрез изкуствен интелект, той може и трябва да помага и на учителите. Рано или късно ние ще имаме собствен затворен модел, базиран на изкуствен интелект, с модули, които ще подпомагат учителите и ще може да се създава помощник, който ще генерира уроци и изпитни материали, и ще им помага да се оценяват резултатите, обясни образователният министър. Ще може да се създава и административен помощник - това е нещо, по което работим по проекта за дигитална трансформация по оперативна програма и тази крачка ще я направим, добави министър Вълчев.

В обръщение чрез видео еврокомисарят по стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева отбеляза, че учителите всеки ден градят бъдещето на Европа и мисията им е от огромно значение, защото те не просто преподават, а вдъхновяват, изграждат характери и отварят хоризонти. С Акта за изкуствен интелект - първият в света цялостен регламент, Европа осигурява безопасна и етична употреба на изкуствения интелект, без да спира иновациите. Европа разработи и етични насоки за учителите, за да ги подкрепи в използването на изкуствения интелект - за да може той да е инструмент и партньор в създаването на нови, иновативни подходи в преподаването и ученето, добави Захариева.