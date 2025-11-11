Започна инициативата „БАН представя:“

Изложба на Яна Петкова-Каракашова „По пътя“ гостува във фоайето на Академията до 21 ноември

Инициативата „БАН представя:“ започна на 10 ноември в Българската академия на науките с откриването на изложбата на Яна Петкова-Каракашова „По пътя“. Идеята е на зам.-председателя на БАН проф. Емануел Мутафов. В този цикъл от изложби, концерти, прожекции и представления професионалните среди на Академията ще представят съвременни творци, които се отличават с качествени произведения, подходящи за излагане, интерпретация и промотиране в пространствата на БАН.

„С тази изложба стартира инициативата „БАН представя“. С нея си поставяме за цел да откроим съвременни български творци, които са привлекли вниманието на художествената критика, които експериментират със средствата на академичното си образование, но и имат отношение към красивото, традициите на българската артистична натура, отворени са към света и достиженията на световното изкуство, притежавайки обаче талант, който си заслужава да бъде подкрепен и представен именно тук“. С тези думи зам.-председателят откри изложбата в БАН и представи своята идея.

„Каня официално изкуствоведите от БАН оттук нататък да предлагат съвременни артисти с подходящи за Академията творби за участие в инициативата. Изложбите ще се откриват в понеделник, когато галериите и музеите не работят“, анонсира новия проект на БАН проф. Мутафов.

Изказване на проф. Емануел Мутафов

Първата проява от инициативата е изложбата на художничката Яна Петкова-Каракашова. Изложбата „По пътя“ се състои от 27 живописни платна, изпълнени през различни периоди от развитието на художничката. Авторката е подбрала за БАН произведения от различни цикли през последните години, изпълнени с ръчна хартия, отпечатъци, маслени и акрилни бои, тушове, пастели. В тях е видно преклонението ѝ пред природата, но във всички се открива и невероятен емоционален заряд, който разчита повече на цвета, отколкото на формата.

За Яна Петкова и нейното изкуство:

Яна Петкова е придобила магистърска степен от специалност „Текстил“, факултет по Приложни изкуства в Национална художествена академия при проф. Анна Бояджиева. Още преди да се дипломира през 2006 г. тя организира първата си самостоятелна изложба – ръчна хартия, озаглавена „През ноември“ в галерия „Ноема“, София. Това обещаващо начало е последвано от втора самостоятелна изложба – „На една стена“, галерия „ЕНА“, София, отново през 2006 г. Другата ѝ самостоятелна изложба – живопис „Брегове и скали“, галерия „Арте“, София, е от 2021 г. Три години по-късно пък прави третата си самостоятелна изложба – живопис, наречена „Следи от спомени“, галерия „Арте“, София. В биографията си тя има и три участия в задгранични изяви: в Скопие, Полша и Турция. Нейни творби са излагани в общи художествени изложби още от 1998 г. в София, Бургас, Плевен, Кюстендил.

Яна Петкова има специални интереси към работа с ръчна хартия, монотипия, печат, графични, живописни и приложни техники. Член е на Съюза на българските художници – секция „Текстил“. „По пътя“ е петата ѝ самостоятелна изложба.

„Със сигурност Яна Петкова вече е надживяла приложността на своето образование, тя се е еманципирала от фамилната си обремененост и казва решително, че пътят си е неин и ще си го върви като майстор“, каза още при откриването на изложбата зам.-председателят проф. Емануел Мутафов.

Заповядайте да я разгледате в БАН до 21 ноември 2025 г.