Пеп Гуардиола е убеден, че Родри ще се върне в най-добрата си форма

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола е "100% убеден", че Родри ще се върне в най-добрата си форма за отбора, предаде ДПА.

Носителят на "Златната топка" за миналата година няколко пъти не успява да се завърне стабилно в игра след сериозната контузия на коляното, която го лиши почти напълно от мачове през сезон 2024-25. Испанският национал отново игра през миналия уикенд, но след това пропусна победата над Борусия Дортмунд в Шампионската лига.

"Аз съм убеден 100%, че той ще се върне и ще играе. Може би ще му отнеме малко време за стигне нивото, на което беше, защото трябва да изиграе мачове, мачове, мачове, но ще го направи", каза Гуардиола за сънародника си.

"Искам само Родри да бъде щастлив, да се усмихва винаги, да се наслаждава на играта отново. Трудно е, но той е един от най-борбените футболисти, които някога съм виждал в кариерата ми. Той прави невероятни усилия", сигурен е треньорът.

"Най-трудният период отмина. Това беше по време на третия, четвъртия, петия, шестия, седмия месец от дългата контузия. Сега това приключи", завърши Гуардиола.