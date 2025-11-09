До Коледа ще бъде подписано споразумение за единна президентска кандидатура на демократичната общност, каза в Сливен лидерът на ДСБ ген. Атанас Атанасов

Преди Коледа предстои да подпишем споразумение за единна кандидатура на демократичната общност за предстоящите догодина президентски избори. Това каза пред журналисти в Сливен председателят на "Демократи за силна България" (ДСБ) ген. Атанас Атанасов. В събота и неделя градът беше домакин на заседание на Изпълнителния съвет на партията.

Ген. Атанасов потвърди, че ДСБ вече работи по подготовката за предстоящите президентски избори, които според него, ще бъдат следващите редовни избори в страната. "Още през лятото започнахме разговори за обединение на демократичната общност около единна кандидатура. Надяваме се преди Коледа да подпишем споразумение с партньорите от коалицията и гражданския "Форум за демократично действие", съобщи Атанасов. По думите му, България има нужда от категоричен демократ, ориентиран към Запада, с авторитет и политически опит. "Не търсим чисто партиен кандидат, а личност с широк обществен профил, която да обедини демократичната общност", уточни лидерът на ДСБ.

Ген. Атанасов очерта няколко теми, които са били във фокуса на заседанието, сред тях - управлението на страната. По думите му, съществува "алтернативен център за вземане на управленски решения", различен от официалното правителство. Според него, реалната власт се упражнява от лидерите на ГЕРБ и ДПС – Бойко Борисов и Делян Пеевски.

"На практика те диктуват всички ключови решения в държавата и системно работят за овладяване на репресивния апарат – службите, МВР и антикорупционната комисия", каза Атанасов. По думите му, тези институции се използват като "бухалки срещу опозицията", а това създава сериозни рискове за демокрацията и националната сигурност. ДСБ настоява за възстановяване на реалното управление на правителството и за прекратяване на паралелното управление през задкулисие, каза той.

Атанасов коментира проектобюджета, като предупреди, че в основата на финансовата рамка стоят нереалистични приходи от около 4–5 милиарда лева, докато разходите се увеличават в корупционно чувствителни зони. "Създават се хъбове за кражби, а не за развитие. Ние няма да подкрепим този бюджет, не защото сме опозиция, а защото е вреден", заяви Атанасов. Той подчерта, че партията му предлага мерки за ограничаване на раздутата администрация и за по-строг контрол върху публичните разходи. "Държавата храни номенклатурата, не гражданите", добави генералът.

Той засегна темата за националната сигурност и заяви, че най-големият риск идва от войната на Русия срещу Украйна и от неадекватната реакция на българските институции. "Има търпимост, дори тихо съдействие на българските служби към руското присъствие у нас", заяви Атанасов. Като пример лидерът на ДСБ посочи имот край язовир "Искър", ползван от Руското посолство, без документи и в нарушение на санитарната зона. "Този имот е държавен, но руснаците го ползват от десетилетия. Това е рисково място – близо до стената на язовира. И въпреки сигналите ни, държавата бездейства", каза той. Атанасов обяви, че ДСБ ще сезира и институциите на НАТО с настояване за реакция срещу руското влияние в България.

По повод изказванията за евентуално придобиване на "Лукойл" от държавния Български енергиен холдинг (БЕХ), ген. Атанасов заяви, че идеята крие сериозни рискове. "Лукойл" е частна, чужда собственост. Не е ясно кой ще го продава и как. Ако държавата си позволи да разпродава части от компанията, може да се стигне до международен скандал и съдебни дела срещу България", предупреди той. Атанасов настоя държавата да упражни контрол върху управлението и приходите на компанията, така че "средствата от горивата да не отиват в Русия", но подчерта, че национализацията е крайна и опасна мярка. "Трябва да се мисли за българския интерес, не за чужди политически флиртове", добави лидерът на ДСБ.