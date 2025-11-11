Сирия се присъединява към водената от САЩ коалиция срещу „Ислямска държава“

Сирия се присъедини към водената от Съединените щати коалиция срещу екстремистката групировка „Ислямска държава“, предаде ДПА.

Министърът на информацията Хамза ал Мустафа написа в платформата „Екс“, че Сирия е подписала политическо споразумение за сътрудничество с международната коалиция, „потвърждавайки ролята си на партньор в борбата с тероризма и в подкрепа на регионалната стабилност“.

„Споразумението е политическо и засега не съдържа военни компоненти“, добави министърът.

Съобщението беше направено, след като временният президент Ахмед аш Шараа се срещна вчера с президента на САЩ Доналд Тръмп, като стана първият сирийски държавен глава, който посещава Белия дом след независимостта на страната през 1946 г.

„Ислямска държава“, която проповядваше фундаменталистка форма на ислямско управление, в един момент контролираше около 40 процента от територията на Ирак и около една трета от съседна Сирия. Водената от САЩ военна коалиция започна борбата срещу групировката през 2014 г., а днес се смята, че тя е победена във военно отношение.

Въпреки това групировката не е напълно изчезнала. Според Централното командване на САЩ в двете страни все още има около 2500 бойци, които продължават да извършват нападения.