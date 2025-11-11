Габрово дава старт на петото годишно време – карнавалното, но заради дъжда церемонията ще е на закрито

Днес в 11:11 ч. Габрово ще даде начало на петото годишно време – карнавалното. Поради лошото време събитието ще се проведе в търговския център на бул. „Могильов“, съобщават от Община Габрово.

По време на церемонията се очаква да бъде обявено мотото на традиционния Карнавал за 2026 година.

БТА припомня, че с обявяването на началото на подготовката за Карнавала на 11 ноември габровци символично навлизат в своето „пето годишно време“ – карнавалното, което стои редом до четирите природни сезона. За местните този период е белязан от хумор, сатира и добро настроение, а те с усмивка наричат града си „Столица на хумора“.

С пясъчен часовник ще бъде даден символичният старт на обратното броене до Карнавал 2026, който традиционно се провежда в третата събота на месец май. От Община Габрово напомнят, че най-старият запазен източник за историята на проявата е снимка от 1923 г., показваща еквивалент на днешния карнавал.