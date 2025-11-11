Подробно търсене

Близо 2300 жители на община Стара Загора празнуват имен ден днес

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева, архив
Стара Загора,  
11.11.2025 08:40
 (БТА)

Близо 2300 именици празнуват своя имен ден в община Стара Загора днес, когато Православната църква почита паметта на светите мъченици Мина, Виктор и Викентий. Това показва справка на отдел „Гражданско състояние“ към общината.

Най-много са носещите имената Минка – 767 души, и Виктория – 692. Сред празнуващите са още 435 мъже с името Виктор, 271 – с името Минчо, 89 – Мина и 42 – Миньо.

БТА припомня, че светите мъченици Мина, Виктор и Викентий са родени и живели на различни места, но са обединени от саможертвата си за Христовата вяра.

/ХК/

