Нормален е трафикът на граничните пунктове и преходи, съобщава "Гранична полиция"

Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) и преходи в страната, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР на сайта на ведомството по данни към 06:00 часа тази сутрин.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия.

На границата с Румъния и Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.