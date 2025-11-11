Един човек е загинал, а 26 са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие

Един човек е загинал, а 26 са ранени при 16 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани три тежки и 30 леки пътнотранспортни произшествия, при които има трима пострадали.

От началото на месеца са станали 178 катастрофи с 19 загинали и 230 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5811 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 391 души, а 7243 са пострадали.