Нов български университет отбелязва 60-годишнината от рождението на доц. Кристиан Таков с дискусия и изложба

Нов български университет организира днес специална дискусия и изложба, посветени на живота и делото на доц. Кристиан Таков (1965–2017) по повод 60-ата годишнина от рождението на известния юрист, интелектуалец и общественик, съобщават от пресцентъра на висшето училище.

Събитието, озаглавено „Моралът е доброто“, ще се поведе в Корпус 1, аудитория „Доц. Кристиан Таков“ (207) от 16:30 ч. То има за цел да насочи вниманието към приноса на доц. Таков за изграждането на активно гражданско общество и утвърждаването на фундаменталните за демокрацията ценности. Приживе той полага системни усилия думи като „право“, „свобода“, „справедливост“ и „морал“ да не бъдат изпразнени от съдържание, което неслучайно го превръща в „будител“ за мнозина.

Изложбата „Моралът е доброто“ представя авторски фотографии на Кристиан Таков от различни периоди от живота му, носещи посланието: „Доброто има непрекъсната необходимост в него да се влага енергия, за да продължи да съществува“. Чрез подбрани цитати, архивни фотографии и контекстуални текстове, изложбата провокира размисъл и разговор сред широката публика за ценностите, които поддържат една демократична държава, и за отговорността на всеки от нас да пази свободата, истината и достойнството в обществото. Централно място в експозицията заемат архивите на доц. Кристиан Таков, дарени на НБУ през 2018 г. от неговите наследници - дъщеря му Галя Такова, доц. Боряна Мусева и г-жа Галя Йончева.

Водещ на събитието ще бъде гл.ас.д-р Десислава Данкова, преподавател в департамент „Медии и комуникация“ на НБУ, съобщават организаторите.