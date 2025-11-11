Нападателят Федерико Киеза е отказал повиквателна за националния отбор на Италия по футбол, съобщи селекционерът Дженаро Гатузо

Подробно търсене

Ивайло Георгиев
Федерико Киеза / Снимка: AP Photo/Matthias Schrader
Рим,  
11.11.2025 08:16
 (БТА)

Нападателят Федерико Киеза сам е отклонил повиквателна за националния отбор по футбол на Италия, съобщи селекционерът на отбора Дженаро Гатузо. Световните шампиони от 2006 ще срещнат Молдова и Норвегия в двете си последни квалификации от груповата фаза за Мондиала в САЩ, Канада и Мексико. 

Гатузо обясни, че е уважил позицията на нападателя на английския Ливърпул. 

"Говоря често с него. Уважаваме решенията на нашите футболисти, защото всеки един от нас има проблеми за разрешаване. Говорим помежду си и намираме разбирателство по всеки въпрос. Нямам какво повече да кажа", заяви селекционерът на Италия, цитиран от Ройтерс. 

Киеза игра за последно за Италия на европейското първенство през 2024. 28-годишният нападател има два гола и три асистенции в 12 мача на Ливърпул през новия сезон, въпреки че игровото му време е лимитирано. 

Норвегия води в Група I с 18 точки и три повече от отбора на Италия, който почти със сигурност ще пропусне директна квота за световните финали и ще играе плейофи. 

