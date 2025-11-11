През септември Гърция отчита най-ниска инфлация при храните сред страните от ЕС, сочат данни на ОИСР

През септември Гърция отчита инфлация при храните от 1,4 процента, нареждайки се на последното място по този показател сред страните членки на Европейския съюз, сочат данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), цитирани от в. „Катимерини“.

Според данните на ОИСР за септември 2025 г. средната инфлация при храните в страните от ЕС е 3,5 процента, а в страните членки на ОИСР – 5 процента. По данни на Евростат Гърция е имала по-ниска инфлация от средната за ЕС през 13 от последните 16 месеца, а в продължение на три последователни месеца през зимата – декември м.г. и януари и февруари т.г. - инфлацията при храните в Гърция е била отрицателна.

Разбира се, феноменът на високите цени остава международен и многоизмерен, пише "Катимерини". Екологичните и други европейски ограничения, като правилата за производството на говеждо месо, влияят на разходите на целия пазар. Освен това, високите цени не засягат само храните, където Гърция се справя значително по-добре от средното за Европа, но и други сектори, които влияят на ежедневието на гражданите, като „енергетика“, „жилища“ и „транспорт“.