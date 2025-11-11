Трима души са пострадали при пожари през последното денонощие, съобщиха от пожарната

Трима души са пострадали при пожари през изминалото денонощие, съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР. Мъж на 62 г. и жена на 76 г. са пострадали в гр. Ветово, област Русе при инцидент с гръмнала газова бутилка. Те са с изгаряния и са настанени в Многопрофилната болница за активно лечение „Медика“ в Русе. При пожар в апартамент в гр. Берковица е пострадал мъж на 32 г. Той е получил изгаряния по дясната ръка при опит да запали печка на твърдо гориво с бензин. Оказана му е помощ от Филиала за спешна медицинска помощ в града.

Звената на противопожарните служби в страната са реагирали на 56 сигнала за произшествия, ликвидирани са 26 пожара. С преки материални щети са 15 от възникналите пожари – 11 в жилищни сгради, два в спомагателни, временни или паянтови постройки, един в транспортно средство и един друг. Без нанесени материални щети са възникнали 11 пожара, от които осем в отпадъци, два в готварски уреди и комини и един друг.

Извършени са 28 спасителни дейности и помощни операции - при катастрофи в транспортни средства, промишлена авария, битов инцидент и за оказване съдействие на други структури на МВР.

Снощи в 21:24 часа в Оперативния център на Регионалната дирекция „ Пожарна безопасност и защита на населението“ във Варна е получено съобщение за мъж, паднал от калето на крепостта „Овеч“ над гр. Провадия в гориста местност. На мястото е изпратен един противопожарен екип от Провадия и екип на Сектор „Специализирани оперативни дейности“. Екипите са открили безжизненото тяло на мъжа. На място е пристигнал и екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който е потвърдил смъртта. След извършване на оглед от Оперативна следствена група от Районно управление – Провадия служителите на пожарната са оказали съдействие за пренасяне на тялото до линейка.

Към противопожарните служби в страната през изминалото денонощие са подадени и две лъжливи повиквания, допълват от „Гранична полиция“.