Тенисистката Онс Жабюр обяви, че очаква първото си дете и излиза в безсрочна ваканция

Бившата номер 2 в световната ранглиста Онс Жабюр ще вземе безсрочна почивка от професионалния тенис тур за жени заради бременност, съобщава агенция Ройтерс. Терминът на 31-годишната тунизийка е през месец април и тя очаква мъжка рожба.

"Взех си кратка почивка, за да си почина и да презаредя батериите. Оказа се, че ме очаква най-сладката ваканция на света", написа трикратната вицешампионка от турнири за Големия шлем в Инстаграм.

През кариерата си Жабюр, носителка на пет трофея на сингъл, премина през лечение на депресия. Тя често говори и за натоварения календар на професионалния тенис тур. Само преди седмица тунизийката заяви, че поставя себе си на първо място и ще поеме контрол над графика си.