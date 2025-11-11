Подробно търсене

Тенисистката Онс Жабюр обяви, че очаква първото си дете и излиза в безсрочна ваканция

Ивайло Георгиев
Онс Жабюр / Andreas Gora/dpa via AP
Монако,  
11.11.2025 08:42
 (БТА)

Бившата номер 2 в световната ранглиста Онс Жабюр ще вземе безсрочна почивка от професионалния тенис тур за жени заради бременност, съобщава агенция Ройтерс. Терминът на 31-годишната тунизийка е през месец април и тя очаква мъжка рожба. 

"Взех си кратка почивка, за да си почина и да презаредя батериите. Оказа се, че ме очаква най-сладката ваканция на света", написа трикратната вицешампионка от турнири за Големия шлем в Инстаграм. 

През кариерата си Жабюр, носителка на пет трофея на сингъл, премина през лечение на депресия. Тя често говори и за натоварения календар на професионалния тенис тур. Само преди седмица тунизийката заяви, че поставя себе си на първо място и ще поеме контрол над графика си.  

/ГК/

