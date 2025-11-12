На среща на ООН Либия беше призована да затвори центровете си за задържане на мигранти

На снощно заседание на ООН Либия беше призована да затвори центровете за задържане на своя територия, където според правозащитни групи мигранти и бежанци са били изтезавани и убивани, предаде Ройтерс.

Редица държави, включително Великобритания, Испания, Норвегия и Сиера Леоне, изразиха загриженост на срещата в Женева относно отношението към мигрантите в Либия - основен транзитен маршрут за африканците, бягащи от конфликти и бедност към Европа.

Някои от тях са били държани в складове от трафиканти, където са били подлагани на насилие и изнудване, според дело в холандски съд.

Постоянният представител на Норвегия Тормод Ендресен призова за защита на уязвимите мигранти и прекратяване на произволните задържания. Пратеникът на Великобритания по правата на човека Елинор Сандърс повтори това и поиска неограничен достъп на ООН и други групи до масови гробове. Някои тела на мигранти, открити в масови гробове по-рано тази година, са били с огнестрелни рани, съобщи агенция на ООН.

В отворено писмо до либийските власти, публикувано успоредно с прегледа на ООН, правозащитни групи призоваха за реформи, заявявайки, че въоръжени групировки действат безнаказано, възпрепятстват съдилищата и извършват широко разпространени злоупотреби.

Елтахер Салем М. Елбаур, изпълняващ длъжността министър на външните работи и международното сътрудничество в подкрепяното от ООН либийско правителство, базирано в столицата Триполи, заяви, че мигрантите са тежко бреме за разделената държава.

"Не съм тук, за да изрисувам перфектна картина на състоянието на човешките права в моята страна. Точно обратното - дойдох тук, за да повторя големите усилия, които сме положили, за да гарантираме, че тези права се спазват въпреки предизвикателствата, които са известни на всички през този много деликатен преходен период", заяви той.

Той даде като примери приемането от страната му на юрисдикцията на Международния наказателен съд в Либия и създаването на нов съвместен комитет за справяне с центровете за задържане.

Прегледът на Либия е част от процес, чрез който правителства и правозащитни групи проверяват внимателно данните на всички 193 държави членки на ООН на всеки няколко години и препоръчват подобрения.