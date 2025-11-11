Лицата на Катя Паскалева „оживяха“ в изложба в пазарджишкия театър, от който започва творческият ѝ път

Ценители на театралното изкуство, актьори, общественици и гости изпълниха фоайето на театър „Константин Величков“ в Пазарджик, за да се докоснат до образите на Катя Паскалева чрез документалната изложба, посветена на 80-годишнината от рождението на една от най-емблематичните фигури в българския театър и кино.

Експозицията „Катя Паскалева: Жена със сто лица“ съдържа повече от 130 снимки, документи и лични записки, които проследяват професионалния и личен път на актрисата. Куратор е Тинка Николова.

Сред гостите беше председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев. Той изрази благодарност за поканата изложбата да гостува в града и посочи, че всички експозиции за големите личности, свързани с българския театър, също ще бъдат представяни в Пазарджик. Работата на Съюза на артистите е да пазим паметта, защото народ, който не познава историята си не може да мечтае за бъдеще, каза Мутафчиев.

Пред присъстващите директорът на пазарджишкия театър Димитър Баненкин припомни, че стъпките на Катя Паскалева са започнали на тази сцена, а една от залите вече носи и нейното име. Той посочи, че материалите в експозицията са подбрани от архивите на Съюза на артистите в България, Държавна агенция „Архиви“, Сатиричен театър „Алеко Константинов“, Театър „София“ и Българската национална филмотека, като е отделено и специално място на ролята на Катя Паскалева като Албена в постановката на Крикор Азарян. Именно с нея започва творческият път на обичаната българска актриса.

Свои спомени и преживявания с Катя Паскалева разказа с нескрито вълнение Стефан Германов-актьор и заместник-директор на театъра през 70-те години на ХХ век. Той говори за артистичните ѝ превъплъщения в Пазарджик, присъствието ѝ на сцената и я определи като „актриса, която открива тайните на всички свои героини“.

Експозицията ще остане отворена за посетители до края на годината със свободен вход.

Утре (12 ноември) в камерната зала на театъра ще бъде представена и книгата „Катя Паскалева: Тишина от думи“ на Георги Тошев.