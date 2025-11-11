Овладели сме криза, която изглеждаше невъзможна, написа столичният кмет Васил Терзиев за сметосъбирането в София

Днес можем да кажем, че сме овладели криза, която изглеждаше невъзможна, написа кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук по повод сметосъбирането в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“.

„Столичното предприятие за третиране на отпадъци“(СПТО) – заводът, който дълги години беше символ на неефективност – сега е гръбнакът на цялата система“, посочи Терзиев.

По негови думи са заварили град на ръба на екологична криза. Депото за отпадъци можеше да бъде запълнено само след няколко месеца. Заводът, в който трябва да се рециклира, почти не работеше, източваха се милиони, а огромна част от боклука просто се заравяше в земята, отбелязва столичният кмет.

Тази седмица внесохме доклад за увеличаване на капацитета на СПТО – за да можем да реагираме по-бързо, по-ефективно и независимо от частни интереси, посочи още Терзиев. Надяваме се на същата подкрепа, каквато Столичният общински съвет вече даде за „Софекострой“, допълни той.

БТА припомня, че вчера заместник-кметът по екология Надежда Бобчева внесе в Столичния общински съвет (СОС) доклад за изменение на правилника за организацията и дейността на СПТО. Предложението предвижда увеличаване на щатната численост на предприятието от 307 на 489 служители, като се предвижда и създаване на устойчиви работни места, включително за хора в неравностойно положение. То цели още разширяване на структурата и имуществото му, за да отговори на новите изисквания и натовареност в управлението на отпадъците в столицата.

Вярваме, че сега всички ще застанат зад предприятието, което се доказа в най-трудните моменти – зад СПТО, заводът, който изнесе кризата в „Люлин“ и „Красно село“ на гръб и не спря нито за ден, добави кметът Терзиев. Нашата цел е проста – София да има стабилен, прозрачен и устойчив модел за управление на отпадъците, който не може да бъде изнудван, манипулиран или спиран от външни интереси, посочва още той.