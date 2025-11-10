Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева внесе в СОС предложение за увеличаване на капацитета на предприятието за третиране на отпадъци

Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева внесе в Столичния общински съвет (СОС) доклад за изменение на правилника за организацията и дейността на общинското "Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (СПТО), съобщиха от Столичната община (СО).

Предложението ще бъде разгледано от СОС на 13 ноември.

Предложението предвижда увеличаване на щатната численост на предприятието от 307 на 489 служители, като се предвижда и създаване на устойчиви работни места, включително за хора в неравностойно положение.

Предложението цели още разширяване на структурата и имуществото му, за да отговори на новите изисквания и натовареност в управлението на отпадъците в столицата. Предвижда се още въвеждане на фотоволтаична електроцентрала, която да намали енергийните разходи и въглеродния отпечатък, както и шредер за гуми, компактор и до 40 мобилни центъра за разделно събиране на отпадъци.

Предложението включва също разширяване на мрежата за разделно събиране на хранителни отпадъци и "зелени острови" в столичните райони.

Измененията имат за цел по-висока енергийна и оперативна ефективност, намаляване на разходите за депониране и по-добро управление на процесите в системата за третиране на отпадъците, обясниха от СО.

Предвидените средства са 4,79 млн. лв. и ще бъдат осигурени в рамките на бюджета на Столичната община за 2026 г., се посочва в прессъобщенеито.

Увеличаването на капацитета на СПТО цели столицата да разполага със собствен ресурс и експертиза, които гарантират ефективност, контрол и ограничаване до минимум на зависимостта от външни изпълнители, допълниха от Общината.

Оттам посочиха още, че през 2025 г. приходите на СПТО от продажба на рециклируеми материали са достигнали 1,75 млн. лв., което е ръст от над 400% спрямо 2023 година. Производството на RDF гориво надхвърли 100 000 т за година, което е със 70% повече спрямо предходната, а количеството депонирани отпадъци спадна до 7107 т през 2024 г., спрямо 90 000 т година по-рано. Тези резултати показват ефективност и прозрачност в управлението на предприятието, както и потенциал за по-нататъшно развитие, отбелязват от СО.

"Кризата с отпадъците ясно показа, че когато градът има собствен капацитет, може да реагира бързо, ефективно и без да бъде изнудван,“ каза заместник-кметът Надежда Бобчева, цитирана в прессъобщението. "СПТО се доказа като гръбнак на общинската система – то изнесе усилието по овладяване на ситуацията в „Люлин“ и „Красно село“. Сега е моментът да гарантираме неговата устойчивост и да повишим капацитета му“, добави Бобчева.

По-рано днес Надежда Бобчева заяви, че СО работи върху план да бъде предотвратена криза с боклука в София след Нова година, затова вече има и доклад за разширяване на капацитета на столичния завод за третиране на отпадъци, който трябва да бъде разгледан в четвъртък. "За разлика от предишния път вече сме в по-добра позиция, защото когато се случи ситуацията в "Люлин" и "Красно село", нашият капацитет беше 0. За около месец вече имаме сериозен капацитет", каза още тя.