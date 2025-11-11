Подробно търсене

Апоел Тел Авив надигра Баскония в София и оглави класирането в баскетболната Евролига
снимка: Кремена Младенова /БТА
София,  
11.11.2025 22:59
Израелският Апоел Тел Авив надделя над испанския Баскония със 114:89 (26:24, 32:24, 28:26, 28:15) в среща от десетия кръг на баскетболната Евролига за мъже, игран в „Арена 8888“ в София.

Тимът от Тел Авив записа втора поредна и общо осма победа, изкачвайки се отново на върха във временното красиране. Баскония пък прекъсна серята си от три успеха и допусна седма загуба за сезона.

Началото на срещата на българска земя бе равностойно, а след 10 минути игра символичните домакини имаха аванс от 26:24. До почивката баскетболистите на Апоел Тел Авив овладяха по-категорично водачеството и в края на първото полувреме записаха най-голямата си до момента преднина от 10 точки при 58:48.

Илайджа Брайънт и Дан Отуру водеха Апоел със съответно 11 и 10 точки на този етап, а за Баскония Тимоте Луваву-Кабаро беше с 11 точки.

Израелският тим остана водещ и след паузата, а активната защита затрудняваше гостите. Авансът на Апоел достигна 16 точки при 84:68 малко преди края на трета четвърт и след 30 минути игра резултатът бе 86:74.

До края на двубоя състезателите на старши треньора Димитрис Итудис доминираха, като най-голямата разлика достигна 27 точки.

Най-резултатен за успеха на Апоел беше Илайджа Брайънт с 24 точки, 9 борби и 4 асистенции. По 15 точки отбелязаха Крис Джоунс и Антонио Блекни.

За състава на Баскония Тимоте Луваву-Кабаро вкара 19 точки, а с 13 точки завърши Мамади Диаките.

След два дни за Апоел предстои гостуване на шампиона Фенербахче в Турция в следващия кръг на турнира. Баскония ще играе срещу другия израелски участник в Евролигата Макаби Тел Авив в сръбската столица Белград.

