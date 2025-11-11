Подробно търсене

Мирослав Димитров
Младежкият национален отбор тренира на пълни обороти за гостуването на Шотландия
снимка: Фейсбук Team Bulgaria
София,  
11.11.2025 20:08
 (БТА)

Младежкият национален отбор по футбол се подготвя на пълни обороти за важното гостуване на Шотландия на 18 ноември.

Европейската квалификация на “Фър Парк” в Мадъруел е от 19:30 часа българско време.

Преди тренировката Петко Панайотов бе награден от представители на Фен клуба на националните отбори по футбол, сред които бе и бившият национал Георги Пашов. Панайотов получи статуетка за Най-добър играч на мача срещу Чехия миналия месец (2:1).

