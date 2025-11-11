Младежкият национален отбор тренира на пълни обороти за гостуването на Шотландия

Младежкият национален отбор по футбол се подготвя на пълни обороти за важното гостуване на Шотландия на 18 ноември.

Европейската квалификация на “Фър Парк” в Мадъруел е от 19:30 часа българско време.

Преди тренировката Петко Панайотов бе награден от представители на Фен клуба на националните отбори по футбол, сред които бе и бившият национал Георги Пашов. Панайотов получи статуетка за Най-добър играч на мача срещу Чехия миналия месец (2:1).