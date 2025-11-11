Младежкият национален отбор тренира на пълни обороти за гостуването на Шотландия

site.btaМладежкият национален отбор тренира на пълни обороти за гостуването на Шотландия
Младежкият национален отбор по футбол се подготвя на пълни обороти за важното гостуване на Шотландия на 18 ноември.
Европейската квалификация на “Фър Парк” в Мадъруел е от 19:30 часа българско време.
Преди тренировката Петко Панайотов бе награден от представители на Фен клуба на националните отбори по футбол, сред които бе и бившият национал Георги Пашов. Панайотов получи статуетка за Най-добър играч на мача срещу Чехия миналия месец (2:1).
