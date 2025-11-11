Подробно търсене

Открити са три тела, след като лодка с мигранти се преобърна край гръцкия остров Гавдос

София Ангелова
Открити са три тела, след като лодка с мигранти се преобърна край гръцкия остров Гавдос
Открити са три тела, след като лодка с мигранти се преобърна край гръцкия остров Гавдос
Илюстративна снимка: АП, Petros Giannakouris
Атина,  
11.11.2025 20:26
 (БТА)

Три тела са открити и 56 души са спасени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана "Фронтекс" (Frontex) при продължаваща операция по издирване на около 15 морски мили южно от гръцкия остров Гавдос, след като лодка с мигранти се преобърна, съобщи гръцкото издание „Катимерини“.

Два преминаващи кораба, два кораба на бреговата охрана и хеликоптер на военновъздушните сили се насочват към мястото на инцидента.

Операцията продължава при сила на вятъра 6-7 по скалата на Бофорт. 

/СУ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:07 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация