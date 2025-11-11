Открити са три тела, след като лодка с мигранти се преобърна край гръцкия остров Гавдос

Три тела са открити и 56 души са спасени от Европейската агенция за гранична и брегова охрана "Фронтекс" (Frontex) при продължаваща операция по издирване на около 15 морски мили южно от гръцкия остров Гавдос, след като лодка с мигранти се преобърна, съобщи гръцкото издание „Катимерини“.

Два преминаващи кораба, два кораба на бреговата охрана и хеликоптер на военновъздушните сили се насочват към мястото на инцидента.

Операцията продължава при сила на вятъра 6-7 по скалата на Бофорт.