Към светлината и доброто у човека води проф. Андрияна Андреева в новата си поетична книга

Към светлината и добротата в човешката душа води читателите си областният управител на Варна проф. Андрияна Андреева в новата си поетична книга, която бе представена тази вечер в крайморския град.

„Копнеж за светлина“ излиза след „Сезони за обич“ и е нетърпелив порив на авторката за споделяне на нови послания и желание да надгражда своя лирически светоглед, по-обемно и по-стилно, е позицията на редактора и съставител Георги Венин. Според него втората книга е като втора любов - нова, свежа, дръзка, световъртежна, а докосването на читателя до света на авторката облъхва с надежда и нежност, с обич, мекота и прошка.

Светлината като зрънце се съдържа във всеки човек и ако не копнеем в делника си за нея, няма как да ни се случат красиви неща, каза за БТА тази вечер Андреева. Въпреки времето, в което живеем, тя самата вярва в доброто у човека. По думите й всеки носи светлинката някъде у себе си и я вади в подходящия момент по пътя си. Като областен управител Андреева намира нещо светло и в политиката, тъй като е начин да се прави добро и да се помага.

Илюстрациите на книгата са дело на проф. Стоимен Стоилов. Тази вечер художникът посочи, че е много трудно да се илюстрира поезия, защото няма как да нарисуваш любовта. И разкри, че заедно с авторката са решили и подбрали картините така, че те да бъдат като съпровод на емоциите и посланията, които читателят открива в „Копнеж за светлина“.