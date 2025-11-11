ФЕНА: Първият форум по въпросите на труда и заетостта в Босна и Херцеговина се фокусира върху бъдещите предизвикателства и възможности

Първият форум по въпросите на труда и заетостта в Босна и Херцеговина, озаглавен „Диалог и партньорство за бъдещето“, събра представители на правителството, службите по заетостта, синдикатите, работодателите, академичните среди, гражданското общество и международните партньори. Днес и утре те ще обсъдят предизвикателствата и възможностите, пред които ще се изправи пазарът на труда в бъдеще, предаде за БТА босненската агенция ФЕНА.

Форумът, който се провежда на планината Яхорина, е организиран от Агенцията по заетостта на Босна и Херцеговина с подкрепата на Регионалния съвет за сътрудничество (RCC), Международната организация по миграция (IOM) и фондация „Фридрих Еберт“.

Директорът на Агенцията по заетостта на Босна и Херцеговина Иван Барбалич заяви, че Босна и Херцеговина е част от европейския пазар на труда, тъй като босненските работници отиват в европейските страни, а босненските работодатели все по-често търсят чуждестранна работна ръка.

Той добави, че това са тенденции, които трябва да бъдат регулирани, и затова е важно всички заинтересовани страни да обсъдят сътрудничеството за справяне с предизвикателства като миграцията, цифровизацията и зеления преход.

Едис Арифагич, координатор на Международната организация на труда (МОТ) за Босна и Херцеговина, подчерта, че се появяват нови форми на работа, които надхвърлят традиционните работни места във фабрики или офиси, тъй като голяма част от работата се извършва в дигиталното пространство, където много работници не са представени чрез традиционния социален диалог.

Той отбеляза, че целта на МОТ е да разшири социалния диалог, който се осъществява между държавата, работодателите и синдикатите, за да включи нови форми на труд и маргинализирани групи от населението като жени, младежи и дигитални трудещи се.

Лиляна Юрак, помощник-министър на гражданските въпроси на Босна и Херцеговина, подчерта значението на младежката заетост, за да се задържат младите хора в Босна и Херцеговина, тъй като техният ентусиазъм и знания са единственото бъдеще, което страната има.

Беше подчертано, че целта на форума е да се превърне в постоянна ежегодна платформа за стратегически диалог на пазара на труда, съгласуване с европейските политики и модернизиране на публичните служби по заетостта, както и в инкубатор за нови идеи, партньорства и проекти.

(Новина, избрана от босненската агенция ФЕНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)