Домашният социален патронаж в Ловеч вече 50 години подпомага нуждаещите се граждани

Домашният социален патронаж в Ловеч, който вече 50 години подпомага нуждаещите се граждани, ще отбележи годишнината с официално събитие ден преди 15 ноември в Младежкия дом в града, съобщиха от общинската администрация.

Дейността на патронажа започва с осем потребители, като през годините услугата се е наложила и доказала своята необходимост. Капацитетът се е увеличавал на 60, 80, 120, 160, 240 и 300 потребители. От февруари миналата година, по предложение на кмета на Община Ловеч Страцимир Петков и с решение на Общински съвет – Ловеч, капацитетът е увеличен на 350 места.

За тези 50 години хиляди хора са усетили подкрепата, вниманието и уважението, което им се полага. Домашен социален патронаж е наложила се и доказала необходимостта си социална услуга в домашна среда за обслужване на възрастни хора и лица с увреждания, които не могат да задоволяват сами жизнените си потребности. Услугите, които предоставя социалният патронаж, са приготвяне и доставка на храна, домашна помощ, лична помощ и социална подкрепа, посочват от общинската администрация.

Целева група са възрастни хора над 65 години и лица с над 71 процента загуба на трудоспособност.