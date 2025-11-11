Подробно търсене

Пътен инцидент е станал в местността Рамануша край Сливен, няма жертви

Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
БТА снимка: Владимир Шоков (архив)
Сливен,  
11.11.2025 21:17
 (БТА)

Пътнотранспортно произшествие е станало в местността Рамануша, край Сливен.

По първоначални данни при инцидента няма загинали. Това съобщи Първолета Мандинска от Областната дирекция (ОД) на МВР Сливен. На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Причините за катастрофата се изясняват.

Общо 17 души са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие.

От началото на годината са регистрирани 5795 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 389 души, а пострадалите са 7218.

/ТТ/

