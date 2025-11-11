Турски военнотранспортен самолет С-130 се разби в Грузия; броят на жертвите и причините за инцидента остават неизвестни засега

Турски военнотранспортен самолет С-130 с 20 души на борда се разби днес в Грузия, след като излетя от Азербайджан към Турция, а броят на жертвите и причините за инцидента към момента остават неизвестни, предаде агенция Ройтерс.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган прекъсна изказването си на събитие в Анкара, за да съобщи, че с тъга е научил, че един от военнотранспортните самолети С-130 на Турция се е разбил близо до грузинско-азербайджанската граница.

„Нашите операции по издирване и спасяване продължават в координация с националните власти. Нека Аллах се смили над нашите мъченици“, каза Ердоган, цитиран от Анадолската агенция.

Турското Министерство на отбраната съобщи, че на борда на самолета са се намирали 20 души, включително екипажа, а усилията по издирване и спасяване продължават в координация с азербайджанските и грузинските власти.

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая също изрази дълбока тъга по повод инцидента и информира, че е говорил по телефона с грузинския си колега Гела Геладзе. В следваща публикация в социална мрежа Йерликая информира, че грузинският министър на вътрешните работи Геладзе е пристигнал на мястото на катастрофата около 17:00 ч. днес, а усилията по издирване и спасяване продължават.

Президентът Ердоган е обсъдил по телефона с грузинския премиер Иракли Кобахидзе спасително-издирвателните операции, информира Анадолската агенция.

Ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран посочи в социалната мрежа Ен Сосял, че усилията по издирване и спасяване са започнали веднага след катастрофата и призова хората да се информират от официалните власти и да не споделят непроверена информация, съобщава Анадолската агенция.

Министърът на външните работи Хакан Фидан разговаря по телефона с грузинския си колега Мака Бочоришвили, който е предал съболезнованията си за катастрофата.

В Ен Сосял Фидан написа, че Турция следи внимателно ситуацията заедно с грузинските власти.

Грузинският орган за въздушен контрол "Сакаеронавигация" информира, че самолетът е изчезнал от радарите няколко минути, след като е навлязъл в грузинското въздушно пространство и е паднал в близост до грузинско-азербайджанската граница.

Министерството на вътрешните работи на Грузия съобщи във Фейсбук, че инцидентът се разследва по член от Наказателния кодекс на страната, който „предполага нарушение на правилата за безопасност или експлоатация на въздушния транспорт, което е довело до загуба на човешки живот“.

След катастрофата президентът на Азербайджан Илхам Алиев проведе телефонен разговор с турския си колега и изрази съболезнования за инцидента, съобщава още Анадолската агенция.

„По време на телефонния разговор бе отбелязано, че съответните държавни институции на Азербайджан и Турция са в контакт по повод инцидента“, се посочва в изявление на президентството на страната.

Турският вицепрезидент Джевдет Йълмаз също разговаря по телефона с азербайджанския премиер Али Асадов, като обсъдиха текущата ситуация, информира Анадолската агенция.

В публикация в Ен Сосял Йълмаз заяви, че Асадов е изразил съболезнования и солидарност от името на Азербайджан и е подчертал, че страната следи отблизо ситуацията. Йълмаз благодари на азербайджанския лидер за „искрените съболезнования“ и се помоли за загиналите.

Първоначално видео от мястото на инцидента показа парчета изкривен метал, разпръснати по тревист хълм, с части от фюзелажа в пламъци и черен дим, допълва Ройтерс, която уточнява, че не може да потвърди достоверността на кадрите. В социалните мрежи бяха разпространени записи, които показват как самолетът се върти спираловидно към земята и след това да избухва в пламъци.

Местни медии съобщиха, че на борда на произведения в САЩ самолет са пътували военни от Турция и Азербайджан.

Американският посланик в Турция Том Барак изказа в публикация в Екс дълбоки съболезнования за трагичния инцидент и подчерта солидарността на САЩ към съюзника Турция, информира Ройтерс.

Американската фирма „Локхийд Мартин“ (Lockheed Martin), производител на самолетите С-130 Херкулес, които са широко използвани от военновъздушните сили по света, изрази съболезнования на засегнатите от катастрофата, както и на турския народ и на въоръжените сили. От компанията изразиха готовност да съдействат по всякакъв начин на разследването.

Азербайджан, който е съюзник на членката на НАТО Турция, съобщи, че самолетът е излетял от град Гянджа. Катастрофата е станала в грузинската община Сигнахи – граничен район с гори и хълмове.