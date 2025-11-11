ВНА: Центърът на АСЕАН за хуманитарна помощ при бедствия достави няколко пакета със стоки от първа необходимост на Виетнам

Виетнамската служба за управление при бедствия получи спешна хуманитарна помощ от Координационния център на АСЕАН, предназначена за хората, засегнати от неотдавнашните наводнения във виетнамския град Дананг, съобщи Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Службата, която е причислена към Министерството на земеделието и околната среда, съобщи, че самолет със стоки от първа необходимост е кацнал на международното летище в Дананг. Това е първата от общо три пратки, предоставени от центъра на АСЕАН за хуманитарна помощ при бедствия.

Помощта ще бъде разпределена от местните власти по приоритет сред жителите на най-тежко пострадалите райони от продължителните дъждове и наводнения в края на миналия месец и началото на този. Продължилите няколко дни наводнения нанесоха сериозни щети в града, където има и загинали.

Местната служба по сигурността в Дананг съобщи, че в периода 25-31 октомври са регистрирани рекордно количество валежи, като в някои райони количеството дъжд е надхвърлило метър. Продължителните порои доведоха до наводнения и свлачища, които блокираха пътищата и изолираха няколко населени места.

