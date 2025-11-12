Подробно търсене

ВНА: Виетнамският премиер издаде официална заповед за оценка на щетите от наводненията и за ускоряване на дейностите по възстановяване

Габриела Иванова
ВНА: Виетнамският премиер издаде официална заповед за оценка на щетите от наводненията и за ускоряване на дейностите по възстановяване
ВНА: Виетнамският премиер издаде официална заповед за оценка на щетите от наводненията и за ускоряване на дейностите по възстановяване
Снимка: ВНА
Ханой ,  
12.11.2025 15:26
 (БТА)

Виетнамският премиер Фам Мин Чин издаде официална заповед, с която поиска от местните власти в централните провинции на страната да направят оценка на щетите от неотдавнашните бури и наводнения, и да ускорят дейностите по възстановяване, съобщи Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Премиерът нареди на секретарите на партийните комитети и на председателите на народните комитети в провинциите Хатин, Куангчи, Хюе, Дананг, Куангнай, Зялай и Даклак да извършат точна оценка на нуждите от хранителни продукти, подслон и стоки от първа необходимост, както и да осигурят навременна помощ на засегнатите хора, особено на тези, чиито домове са разрушени или сериозно повредени.

Местните власти трябва да завършат списъците със засегнати семейства и да приложат държавните програми за подкрепа до петък, като едновременно с това мобилизират допълнителна помощ от виетнамски агенции за предоставяне на хуманитарна подкрепа, бизнеса, благотворителни организации и дарители. Целта е засегнатите да могат да възстановят домовете си и да посрещнат Новата и Лунната Нова година в спокойствие и сигурност.

Премиерът разпореди още провинциите да определят конкретните си нужди от семена, животни и други материали, необходими за възстановяване на селското стопанство, и да ги докладват на Министерството на земеделието и околната среда до събота, за да се осигури бърза координация и подкрепа.

Приоритет трябва да бъде възстановяването на ключова инфраструктура - училища, медицински пунктове, болници и комунални услуги, за да се гарантира бързото връщане към нормалния начин на живот. Необходимо е също незабавно да започнат ремонти по електропреносната мрежа, водоснабдяването, телекомуникациите, пътната мрежа, напоителните системи и други.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ВНА)

/НС/

Свързани новини

11.11.2025 23:20

ВНА: Центърът на АСЕАН за хуманитарна помощ при бедствия достави няколко пакета със стоки от първа необходимост на Виетнам

Виетнамската служба за управление при бедствия получи спешна хуманитарна помощ от Координационния център на АСЕАН, предназначена за хората, засегнати от неотдавнашните наводнения във виетнамския град Дананг, съобщи Виетнамската новинарска агенция (ВНА).
04.11.2025 15:10

ВНА: Продължителните проливни дъждове през последните дни във Виетнам предизвикаха свлачища и наводнения в провинция Куангчи

Продължителните проливни дъждове през последните дни във Виетнам предизвикаха свлачища и наводнения в провинция Куангчи, съобщи Виетнамската новинарска агенция (ВНА).  Местните власти работят по разчистването на пътищата, за да осигурят безопасното
03.11.2025 12:01

ВНА: Най-малко 37 загинали и петима изчезнали при поройните валежи и наводнения във Виетнам

Поройните дъждове и наводнения във Виетнам причиниха смъртта на най-малко 37 души,  а петима души се издирват. Ранените са 78, съобщи националната Агенция за справяне с бедствия и управление на язовирите към министерството на земеделието и околната
31.10.2025 15:47

Най-малко 13 са жертвите на наводненията в Централен Виетнам, спасителните операции продължават

Най-малко 13 души загинаха, 11 са в неизвестност, а десетки хиляди са евакуирани заради наводненията и свлачищата в Централен Виетнам, предизвикани от продължилите няколко дни рекордни валежи, предаде Асошиейтед прес.  Спасителните операции днес се

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:35 на 12.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация