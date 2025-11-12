ВНА: Виетнамският премиер издаде официална заповед за оценка на щетите от наводненията и за ускоряване на дейностите по възстановяване

Виетнамският премиер Фам Мин Чин издаде официална заповед, с която поиска от местните власти в централните провинции на страната да направят оценка на щетите от неотдавнашните бури и наводнения, и да ускорят дейностите по възстановяване, съобщи Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Премиерът нареди на секретарите на партийните комитети и на председателите на народните комитети в провинциите Хатин, Куангчи, Хюе, Дананг, Куангнай, Зялай и Даклак да извършат точна оценка на нуждите от хранителни продукти, подслон и стоки от първа необходимост, както и да осигурят навременна помощ на засегнатите хора, особено на тези, чиито домове са разрушени или сериозно повредени.

Местните власти трябва да завършат списъците със засегнати семейства и да приложат държавните програми за подкрепа до петък, като едновременно с това мобилизират допълнителна помощ от виетнамски агенции за предоставяне на хуманитарна подкрепа, бизнеса, благотворителни организации и дарители. Целта е засегнатите да могат да възстановят домовете си и да посрещнат Новата и Лунната Нова година в спокойствие и сигурност.

Премиерът разпореди още провинциите да определят конкретните си нужди от семена, животни и други материали, необходими за възстановяване на селското стопанство, и да ги докладват на Министерството на земеделието и околната среда до събота, за да се осигури бърза координация и подкрепа.

Приоритет трябва да бъде възстановяването на ключова инфраструктура - училища, медицински пунктове, болници и комунални услуги, за да се гарантира бързото връщане към нормалния начин на живот. Необходимо е също незабавно да започнат ремонти по електропреносната мрежа, водоснабдяването, телекомуникациите, пътната мрежа, напоителните системи и други.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ВНА)