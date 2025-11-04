Подробно търсене

ВНА: Продължителните проливни дъждове през последните дни във Виетнам предизвикаха свлачища и наводнения в провинция Куангчи

Снимка: ВНА
Ханой ,  
04.11.2025 15:10
 (БТА)

Продължителните проливни дъждове през последните дни във Виетнам предизвикаха свлачища и наводнения в провинция Куангчи, съобщи Виетнамската новинарска агенция (ВНА). 

Местните власти работят по разчистването на пътищата, за да осигурят безопасното придвижване на жителите. Към 6 ч. сутринта (местно време) в провинцията са регистрирани 18 наводнени участъка. На тези места са поставени предупредителни табели, а полицията е разположила служители, които да спират движението и да пренасочват автомобили и пешеходци по безопасни маршрути.

Освен това са регистрирани 51 свлачища в различни райони на провинцията. Властите незабавно са изпратили екипи и техника на място, за да осигурят проходимост. 

Тази сутрин 5167 домакинства с 15 637 жители са били засегнати от наводненията, като 198 домакинства с 850 души са били напълно изолирани заради продължаващите дъждове. Междувременно 103 училища са преустановили занятия. 

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ВНА) 

/ГГ/

