Насекоми застрашават ценните ливански кедрови ядки

Фермерите от Бкасинската гора с години наблюдават как намалява реколтата от кедрови дървета, пише Ройтерс. Първоначално те смятали, че за това са виновни промените в климата. Но през 2015 г. учените потвърдили, че там се е заселило инвазивно насекомо, което се храни с шишарките, от които се произвеждат ценните ливански кедрови ядки.

„Не са само ядките“, казва д-р Набил Немер, експерт по дърветата в Университета „Свети дух“ в Каслик (USEK). „Насекомото атакува шишарките над три години. То не само намалява продуктивността им, то я унищожава“ добавя той.

В някои случаи до 82% от шишарките остават празни, казва Немер. Дърветата, отслабени от разрушителните последици от изменението на климата, са особено уязвими.

Насекомото - Leptoglossus occidentalis, идва от Северна Америка и вероятно е пристигнало в Ливан чрез необработени дървени пелети за транспортиране. След това то се е разпространило в Средиземноморието до Турция и други райони, сочи проучването.

Прехраната на хората е застрашена в резервата Бкасин, в който е най-голямата по продуктивност кедрова гора в Близкия изток. Дърветата растат и в други части на Ливан, но не се използват за комерсиални цели.

Голяма част от кедровите гори в Ливан са засадени преди стотици години - тези стари дървета все още са в продуктивна възраст, но сушата, неустойчивите валежи и повишаващите се температури, предизвикани от климатичната промяна, са ги направили по-уязвими за вредители.

„Здраво дърво може да се бори“, казва Немер. „Но, когато е жадно и гладно, то няма защита“, добавя той.

Бкасинската гора едно време е била дом на около 100 000 продуктивни кедрови дървета, според Програмата за развитие на ООН.

В допълнение към насекомите, които ядат ядките, бръмбарите дървояди също убиват кедровите дървета. Мъртвите дървета покриват горската почва и привличат повече вредители и ускоряват тяхната гибел. С понижаването на продуктивността, пазарните цени растат, но малко ливанци могат да си ги позволят. Килограм кедрови ядки сега се продава за близо 100 долара, при около 65 долара преди пет години.

Министерството на земеделието на Ливан съобщи, че миналия август е проведена национална кампания за пръскане. Но Немер предупреждава, че без по-широка стратегия, която включва самите фермери, това няма да бъде достатъчно.

„Трябва да управляваме гората като цяло. Това не е градина. Не е ферма - това е жива екосистема“, добавя той.