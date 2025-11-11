Гръцките власти проверяват възрастта на мигрантите, които твърдят, че са непълнолетни

Гръцките власти правят тестове за установяване на възрастта на мигранти, които твърдят, че са непълнолетни, съобщава в. „Катимерини“.

Министърът за миграцията Танос Плеврис съобщи в публикация в социална мрежа, че съгласно решение от август за въвеждане на допълнителни медицински прегледи за установяване на възрастта, на мигрантите, които твърдят, че са непълнолетни, се правят тестове.

По думите на министъра от над 100 проверени случая, мнозинството са се оказали пълнолетни.

„От 104 проверени подозрителни случая, 59 се оказаха възрастни. Последиците за онези, които са дали неверни декларации, са ясни“, написа Плеврис.

Министерството на миграцията и убежището и това на образованието заявиха в съвместно изявление, че възрастта се установява чрез комбинация от методи – медицински преглед, психологическа оценка и преглед с рентген на лявата ръка/юмрук за определяне на възрастта на костите.

При разминаване на оценката от прегледите, резултатът от рентгена има превес, уточнява „Катимерини“.