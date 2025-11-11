Подробно търсене

Общинският съвет в Твърдица ще разгледа проектобюджета за 2026 г. и бюджетната прогноза за 2027–2028 г.

Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
Общинският съвет в Твърдица ще разгледа проектобюджета за 2026 г. и бюджетната прогноза за 2027–2028 г.
Общинският съвет в Твърдица ще разгледа проектобюджета за 2026 г. и бюджетната прогноза за 2027–2028 г.
БТА, Снимка: кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева (архив)
Сливен,  
11.11.2025 08:27
 (БТА)
Етикети

Общинският съвет на Твърдица ще проведе редовно заседание, на което ще бъде обсъден проектобюджетът на общината за 2026 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2027–2028 г., съобщиха от общинската администрация.

В дневния ред са включени точки, свързани с финансовата политика, управлението на общинската собственост, устройственото планиране и участието на Общината в европейски програми.

Съветниците ще разгледат проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци. Сред останалите точки са изработването и приемането на подробни устройствени планове за имоти в Твърдица и Шивачево, допълване на списъка с капиталови разходи, както и актуализация на програмата за управление на общинските имоти.

Общинските съветници ще обсъдят също продажбата на няколко общински имота и възможностите за кандидатстване по европейска програма за развитие на селските райони. На заседанието ще бъдат разгледани и промени в състава на постоянните комисии, избор на заместник-председател на Общинския съвет, както и утвърждаване на средства за допълнително материално стимулиране на изборните длъжности за 2025 г.

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:51 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация