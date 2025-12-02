Санкт Паули елиминира Борусия Мьонхенгладбах в турнира за Купата на Германия, Херта продължава на четвъртфиналите

Санкт Паули достигна до четвъртфиналите на турнира за Купата на Германия след победа с 2:1 над друг тим от Бундеслигата Борусия Мьонхенгладбах.

Отборът от Хамбург допусна рекордните за клуба девет поредни загуби в Бундеслигата, но се радва на силна серия за Купата. Луис Опи вкара победния гол в 83-ата минута. Мартийн Карс даде преднина на Санкт Паули точно преди почивката след асистенцията на Джоел Чима Фуджита. Харис Табакович изравни за домакините с глава в 56-ата минута.

Херта Берлин разгроми съперника си от втора дивизия Кайзерслаутерн с 6:1 у дома и също се класира за четвъртфиналите.

Ранна грешка в защита позволи на Лука Шулер да преодолее вратаря за първия гол, а Мартен Винклер беше автор на второто попадение. Резултатът стана 3:0 преди полувремето на Олимпийския стадион, който ще бъде домакин на финала през май, благодарение на Кенет Айхорн, преди Марлон Ритер да намали. Шулер направи резултата 4:1 малко след почивката, а до края на двубоя точни бяха Давид Ковнацки и Морис Кратенмахер.

Борусия Дортмунд е домакин на Байер Леверкузен по-късно тази вечер, а РБ Лайпциг посреща Мадгебург от втора дивизия.

В мачовете за Купата в сряда ще се изправят шампионите от Щутгарт срещу Бохум и Байерн Мюнхен срещу Унион Берлин.