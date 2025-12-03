Горски служители и военни се обединиха за възстановяване на опожарена гора край Симитли, съобщиха от ЮЗДП

Горски служители и военни се обединиха в кампанията „Съживи гората“ за възстановяване на опожарена гора край Симитли, съобщиха от Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП). В кампанията ще бъдат залесени хиляди нови дръвчета, с които да бъдат възстановени хилядите декара гора, засегната от големия пожар през 2017 г.

Трудният, пресечен терен и продължаващото с години засушаване налага ежегодно залесяване, казаха от ЮЗДП и допълниха, че в продължение на години горски служители засаждат нови дръвчета на мястото на безвъзвратно изгубените борове и дъбове. В усилията им се включиха и военнослужещи от Трето бригадно командване към Сухопътните войски. В кампанията, чийто старт беше даден преди седмици, се присъединиха около 50 военнослужещи, както и горски служители от ЮЗДП и териториалното поделение в Симитли. Фиданките от космат и зимен дъб, както и черен бор ще се превърнат в нова гора на мястото на изпепелените дървета, заявиха от предприятието.