Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова
Горски служители и военни се обединиха за възстановяване на опожарена гора край Симитли, съобщиха от ЮЗДП
На снимката: командирът на 3-то бригадно командване полк. Кирил Спаневиков (вляво) и директорът на Югозападно държавно предприятие инж. Валентин Чамбов Снимка: Югозападно държавно предприятие
Благоевград,  
03.12.2025 09:21
 (БТА)

Горски служители и военни се обединиха в кампанията „Съживи гората“ за възстановяване на опожарена гора край Симитли, съобщиха от Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП). В кампанията ще бъдат залесени хиляди нови дръвчета, с които да бъдат възстановени хилядите декара гора, засегната от големия пожар през 2017 г.

Трудният, пресечен терен и продължаващото с години засушаване налага ежегодно залесяване, казаха от ЮЗДП и допълниха, че в продължение на години горски служители засаждат нови дръвчета на мястото на безвъзвратно изгубените борове и дъбове. В усилията им се включиха и военнослужещи от Трето бригадно командване към Сухопътните войски. В кампанията, чийто старт беше даден преди седмици, се присъединиха около 50 военнослужещи, както и горски служители от ЮЗДП и териториалното поделение в Симитли. Фиданките от космат и зимен дъб, както и черен бор ще се превърнат в нова гора на мястото на изпепелените дървета, заявиха от предприятието.

 

 

 

 

/РИ/

