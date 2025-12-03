Подробно търсене

Икономиката на Австралия расте с най-бърз темп от 2 години през третото тримесечие

Илиян Цвейн
Снимка: AP/Rick Rycroft, архив
Канбера ,  
03.12.2025 09:33
 (БТА)

Икономиката на Австралия през третото тримесечие не оправда очакванията на анализаторите за растеж, но все пак отбеляза най-бърз темп от около две години, благодарение на силните инвестиции и потребителското търсене, предаде Си Ен Би Си.

Австралийският брутен вътрешен продукт (БВП) се повиши с 2,1 на сто през периода от юли до септември на годишна основа. Това е най-силният икономически растеж от същото тримесечие на 2023 г., според най-новите данни на Австралийската статистическа служба, публикувани снощи на страницата й.

Икономисти, анкетирани от Ройтерс, предвиждаха малко по-голям ръст на БВП на Австралия – 2,2 на сто.

На тримесечна база икономиката расте с 0,4 на сто в сравнение с прогнози за увеличение с 0,7 на сто.

Малко по-слабият ръст от очакваното не е признак за значително отслабване на икономиката, заяви Хари Мърфи Круз, ръководител на икономическите проучвания и глобалната търговия в  консултантската компания „Оксфорд економикс“ (Oxford Economics), като отбеляза, че без да се отчитат запасите и международната търговия, икономиката регистрира нарастване с 1,2 на сто в сравнение с предходното тримесечие – максимум от повече от две години.

Вътрешното крайно търсене допринася с 1,1 процентни пункта за икономическия растеж през третото тримесечие. Частните инвестиции в Австралия нараснаха с най-много от март 2021 г. насам, благодарение на бизнес инвестициите в машини, оборудване и големи центрове за данни в щатите Нов Южен Уелс и Виктория.

Потреблението на домакинствата продължи да нараства, основно това на услуги по застраховане, електроенергия, газ, наеми, здравни услуги и храни.

В същото време външната търговия понижи икономическата продукция с 0,1 процентни пункта, тъй като ръстът на вноса надмина този на износа през тримесечието до септември.

Преди публикуването на данните управителят на централната банка на страната - Резервната банка на Австралия, Мишел Булок предупреди, че икономиката вероятно е достигнала потенциалния си ръст в момент, в който инфлацията се задържа над целта на банката. Управителният съвет ще предприеме действия в отговор на подновения ценови натиск, добави той.

Инфлацията в Австралия се ускори през октомври, като се повиши до 3,8 на сто на годишна база, достигайки най-високо ниво за последните седем месеца.

/ИЦ/

