Централната банка на Австралия запази лихвените проценти без промяна, проявявайки предпазливост за инфлацията

Централната банка на Австралия остави основния лихвен процент без промяна на ниво 3,60 процента, както се очакваше, като заяви, че остава предпазлива по отношение на по-нататъшно облекчаване на паричната политика заради по-високата основна инфлация, стабилното потребителско търсене и съживяването на пазара на жилища, предава Ройтерс.

В края на двудневното си заседание по паричната политика Резервната банка на Австралия (RBA) посочи, че последните данни отчитат възможност инфлационният натиск в икономиката да се запази, и добави, че ще актуализира прогнозите си в зависимост от развитието на данните.

Пазарите не очакваха понижение на лихвения процент след по-високите от очакваните данни за инфлацията през третото тримесечие и не виждат перспектива за облекчаване на политиката до края на годината. Австралийският долар поевтиня с 0,3 процента до 0,6521 щатски долар, тъй като банката не даде ясни насоки за бъдещите лихвени решения, а тригодишните облигационни фючърси спаднаха с 2 пункта до 96,32. Пазарните суапове отчитат едва 10 процента вероятност за промяна през декември, а някои анализатори смятат, че цикълът на облекчаване вече е приключил.

"Преценката на Управителния съвет е, че част от увеличението на основната инфлация през септемврийското тримесечие се дължи на временни фактори“, се посочва в изявлението на Резервната банка. Отбелязва се още, че финансовите условия са се облекчили през тази година и че съществува несигурност дали паричната политика ще остане умерено рестриктивна.

През 2025 г. регулаторът намали лихвените проценти три пъти след оценка на тримесечните данни за инфлацията, но през третото тримесечие основната инфлация се ускори до 3 процента, достигайки горната граница на целевия диапазон от 2–3 процента. Цените на жилищата отчетоха най-големия си ръст от повече от две години през октомври, което според банката показва, че финансовите условия може би не са толкова строги, колкото се смяташе.

"Управителният съвет не само призна, че последните данни сочат, че инфлационният натиск може да се запази, но и значително повиши прогнозата си за инфлацията в краткосрочен план“, заяви Хари Мърфи Круз, ръководител на икономическите проучвания и глобалната търговия в "Оксфорд Икономикс Австралия“ (Oxford Economics Australia). По думите му сега се прогнозира основната инфлация да достигне 3,2 процента през четвъртото тримесечие и да остане на това равнище до средата на следващата година.

Безработицата е на най-високото си ниво от четири години насам - 4,5 процента, а възстановяването на потребителските разходи остава неравномерно. В последния си икономически обзор централната банка вече прогнозира, че основната инфлация ще се задържи над целевия диапазон от 2–3 процента до средата на 2026 г., което ограничава възможностите за допълнителни намаления на лихвите.

"Комънуелт банк ъф Австралия“ (Commonwealth Bank of Australia) заяви, че настоящият цикъл на облекчаване е приключил, докато "Нешънъл Австралия банк“ (National Australia Bank) и Ей Ен Зет (ANZ) все още очакват едно понижение на лихвите през следващата година. "Уестпак“ (Westpac) прогнозира две понижения през 2026 г.