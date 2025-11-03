По-малките централни банки и геополитиката ще задават тона на пазарите през новата седмица

Изминалата седмица приключи с положителна нотка, след като започна с редица рискове, които впоследствие бяха преодолени. В резултат на това се очертава по-оптимистична перспектива за глобалните пазари, коментират анализаторите на "Оанда" (Oanda) в седмичния си обзор.

Съединените щати и Китай постигнаха съгласие по ключови точки от потенциалното търговско споразумение, с което бе избегнат сценарий, от който инвеститорите се опасяваха - нова форма на икономическа студена война. Срещата между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин беше оценена положително от пазарните участници.

Основният въпрос сега е дали договореностите ще се запазят и ще бъдат доразвити, или напрежението ще се върне след седмици или месеци.

Сред важните събития бе и заседанието на Управлението за федералния резерв на САЩ (УФР), което не изненада пазарите. Но изненада бе по-твърдият от очакваното коментар на президента на УФР. Джером Пауъл запази твърдата си позиция, съпътстваща понижението на основната лихва с 25 базисни пункта, като подчерта, че "ново намаление на лихвите през декември не е предначертано".

Управителят Стивън Майрън гласува за по-силно намаление - с 50 базисни пункта, докато един от другите членовете на УФР се обяви против.

Това отразява различията във вижданията на централните банкери и подчертава предизвикателствата пред бъдещата парична политика на САЩ.

В същото време сезонът на корпоративните отчети в САЩ продължава с добри резултати. Част от компаниите от т.нар. "великолепна седморка" представиха по-добри от очакваните финансови отчети и прогнози, което поддържа ентусиазма около сектора на изкуствения интелект.

В петък акциите на "Амазон" (Amazon.com Inc.) поскъпнаха с 10,6 на сто до нов рекорден връх, след като компанията прогнозира по-високи тримесечни приходи от очакваните от анализаторите. Ръстът бе подкрепен от поделението за облачни услуги, отчело най-бързото нарастване на приходите си за последните три години.

"Епъл" (Apple Inc.) от своя страна публикува прогноза за продажбите на айФон (iPhone) през празничния сезон, надхвърляща очакванията на Уолстрийт, но главният изпълнителен директор Тим Кук предупреди за продължаващи ограничения в доставките. Акциите на компанията останаха без съществена промяна.

Книжата на "Енвидиа" (Nvidia Corp.) поскъпнаха с 1,6 на сто, след като главният изпълнителен директор Дженсън Хуан изрази увереност, че най-новите чипове от серията "Блекуел" (Blackwell) ще могат да се продават в Китай. Компанията се възползва от силния интерес към изкуствения интелект, който я изведе до първата публично търгувана корпорация с пазарна капитализация над 5 трилиона долара.

Сезонът на отчетите в САЩ преминава по-добре от очакваното – над половината от компаниите в индекса S&P 500 вече публикуваха резултати, като 83 на сто от тях надминаха прогнозите за печалбите. Ръстът на печалбите достига 16 на сто, спрямо очакваните 7 на сто, сочат данни на "Джей Пи Морган" (J.P. Morgan), цитирани от ДПА.

В Европа обаче картината е по-умерена. Малко над половината от компаниите в индекса Stoxx 600 вече са представили отчетите си, като 56 на сто са надминали прогнозите. Средният ръст на печалбите е едва 1 процент, при очакван спад от 1 процент, показва анализ на "Комерцбанк" (Commerzbank).

Следващата седмица ще бъде активна с нови отчети от Би Пи (BP), "Ферари" (Ferrari), "Телефоника" (Telefonica), "Ново Нордиск" (Novo Nordisk), "АстраЗенека" (AstraZeneca), "Диаджео" (Diageo), "Енджи" (Engie) и "Цюрих Иншурънс" (Zurich Insurance).

Разликата в оценката между американските и европейските акции остава голяма - при коефициент цена/печалба (P/E) от 15,5 за Европа срещу 24 за САЩ, европейските ценни книжа изглеждат по-изгодни, коментират експерти от "Беренберг" (Berenberg).

Според анализаторите на "Беренберг" комбинацията от пониженията на основната лихва от УФР, стабилните икономически данни и положителните корпоративни отчети може да осигури добри резултати на борсовите индекси до края на годината.

Въпреки това дори обнадеждаващата среща между президентите Тръмп и Си не успя да вдъхне живот на германския индекс DAX.

"Споразумението вероятно ще сложи край на ескалацията на търговския конфликт между двете икономически сили, но е ограничено само до една година и по-скоро представлява примирие", коментира Уве Щрайх, стратег по акции в "Ланделсбанк Баден-Вюртемберг" (Landesbank Baden-Württemberg), цитиран от ДПА.

Изследователският екип на "АктивТрейдс" (ActivTrades) посочва, че инвеститорите изглежда са изчерпали идеите си за бъдещото развитие на компаниите в DAX, като индексът остава без ясно движение.

Несигурността на германския пазар се запазва и поради решението на Европейската централна банка (ЕЦБ) да не понижава лихвите.

Продължаващото спиране на работата на американското правителство лишава пазарите и политиците от достъп до официални икономически данни, което насочва вниманието към информацията от частния сектор. През следващата седмица инвеститорите ще следят Пи Ем Ай (PMI) индексите за производството и услугите, както и данните за заетостта на ADP, които ще дадат индикации за състоянието на трудовия пазар.

Предварителните показатели сочат, че растежът в САЩ продължава, макар бизнес доверието да се влошава заради митата и несигурността около правителствената политика. В еврозоната Пи Ем Ай индексите показват признаци на растеж, движен от вътрешното потребление, а компаниите в Китай отчитат подобрение на условията благодарение на по-силните вътрешни и външни продажби.

Въпреки положителните тенденции в други икономики - като Япония, Тайван, Бразилия, Мексико и Канада - се наблюдава спад, често приписван на ефекта от американските мита, отбелязва в своя седмичен анализ Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в "Стандарт енд Пуърс Глоубъл маркет интелиджънс" (S&P Global Market Intelligence).

Настоящата седмица няма да бъде толкова натоварена, колкото изминалата, но ще предложи редица важни икономически данни и геополитически фактори, които ще бъдат внимателно наблюдавани от пазарите, посочват анализаторите на "Оанда" (Oanda) в своя обзор.

Според тях инвеститорите ще следят отблизо развитието на конфликта между Русия и Украйна, както и евентуалните действия на Съединените щати във Венецуела. В петък президентът Доналд Тръмп отрече разпространените информации, че е дал зелена светлина на САЩ да нанесат удари на венецуелска територия.

Анализаторите отбелязват, че ако подобна стъпка бъде предприета или ако напрежението ескалира, може да се очаква ново повишение на рисковата премия на пазарите, която през последните седмици започна да се понижава.

Европа, Близкия изток и Африка

Седмицата ще бъде натоварена за централните банки в региона.

Шведската централна банка "Риксбанк" (Riksbank) се очаква да запази основния лихвен процент на ниво 1,75 на сто в сряда. Банката вече е намалила разходите по заемите с общо 225 базисни пункта от май 2024 г., а анкетираните от "Блумбърг" (Bloomberg) икономисти прогнозират запазване на текущото равнище до края на следващата година. Това решение идва на фона на признаци за икономическо възстановяване и забавяне на инфлацията над целевото равнище.

Централната банка на Полша вероятно също ще остане в режим на изчакване на заседанието си в сряда, правейки пауза след поредица от понижения, тъй като инфлацията в страната продължава да се забавя. Новите икономически прогнози ще дадат насоки за бъдещата политика на институцията.

В четвъртък се очаква норвежката централна банка да запази основния лихвен процент на ниво 4 на сто в съответствие с предпазливата си прогноза, приета след понижението с четвърт пункт през септември. Въпреки че основната инфлация се понижи, тя остава значително над целевото равнище. Повечето икономисти не очакват ново намаление преди второто тримесечие на 2026 година.

Чешката централна банка, която също заседава в четвъртък, най-вероятно ще запази лихвите без промяна, докато представя тримесечните си макроикономически прогнози.

Очаква се "Банк ъф Ингланд" (Bank of England - централната банка на Великобритания) да задържи лихвените проценти без промяна, с което ще забави темпото на облекчаване на политиката, провеждано повече от година. Комитетът по парична политика се очаква да остави основния лихвен процент на ниво 4 на сто, като инфлацията във Великобритания остава почти двойно над целевите 2 процента. Есенният бюджет ще бъде внесен в парламента на 26 ноември.

Гласуването за запазване на текущото равнище на лихвите ще прекъсне тенденцията на понижения при всяко второ заседание на британската централна банка, наблюдавана от август 2024 г. насам, и ще контрастира с политиката на Управлението за федералния резерв (УФР) на САЩ, което миналата седмица отново понижи лихвите.

Според анализ на Блумбърг паузата обаче може да бъде краткотрайна. Търговците засилиха залозите си за намаление на лихвите през декември след по-слабите от очакваните данни за инфлацията, заетостта и промишленото производство. Перспективата за понижение на 18 декември се оценява на близо 60 процента.

Управителят на банката Андрю Бейли предупреди, че точният момент за следващата промяна в лихвената политика остава несигурен, особено предвид факта, че заседанието на 7 ноември се провежда само три седмици преди финансовият министър Рейчъл Рийвс да представи своя бюджет.

След решението на Европейската централна банка (ЕЦБ) да запази лихвените проценти без промяна няколко представители на институцията ще направят публични изявления. Сред тях са президентът Кристин Лагард (във вторник) и членовете на Изпълнителния съвет Изабел Шнабел и Филип Лейн (в четвъртък). В сряда ЕЦБ ще публикува и данните за развитието на заплатите в еврозоната.

Очаква се статистиките да покажат по-ясна картина за състоянието на индустриалното производство в края на третото тримесечие, след като растежът във Франция и Испания бе компенсиран от стагнацията в Германия и Италия.

Германия ще публикува в няколко последователни дни от сряда данни за фабричните поръчки, промишленото производство и износа за септември. Очакват се също данни за индустрията и търговията във Франция и за производството в Испания.

В Швейцария инфлацията, която ще бъде обявена в понеделник, ще покаже дали ценовият натиск се засилва в съответствие с очакванията на Швейцарската национална банка след три месеца на слаб ръст на потребителските цени от 0,2 на сто.

Във вторник Мадагаскар, който неотдавна смени правителството си след седмици на протести на т.нар. поколение Зет, може да намали основния си лихвен процент от 12 на сто, тъй като инфлацията продължава да се забавя.

В четвъртък Уганда вероятно ще остави основния си лихвен процент непроменен на ниво 9,75 на сто за пети пореден път, за да получи по-добра представа за траекторията на инфлацията.

Северна Америка

Президентът на УФР Джером Пауъл предупреди в сряда, 29 октомври, че не бива да се приема за даденост ново намаление на лихвите през декември. През следващата седмица редица представители на Федералния резерв ще изразят своите позиции.

Членът на УФР Лиса Кук ще участва в дискусия за икономиката и паричната политика в понеделник. По-късно през седмицата Алберто Мусалем, Джон Уилямс и Стивън Майрън ще изнесат отделни речи. Инвеститорите ще анализират техните оценки за състоянието на икономиката и пазара на труда, като се има предвид, че публикуването на официални данни се забавя заради продължаващото спиране на работата на правителството.

Докладите от частния сектор ще предложат ориентир за състоянието на пазара на труда. Данните, които "Ей Ди Пи Рисърч" (ADP Research) ще публикува в сряда, се очаква да покажат леко увеличение на заетостта в частния сектор през октомври след спадовете през предходните два месеца.

В четвъртък компанията за преквалификация "Чалънджър, Грей енд Крисмъс" (Challenger, Gray & Christmas) ще обяви броя на съкращенията на работни места за октомври. Те ще бъдат разглеждани на фона на скорошни решения за намаляване на персонала от компании като "Амазон" (Amazon.com Inc.) и "Юнайтед Парсел Сървис" - Ю Пи Ес (United Parcel Service Inc. - UPS).

Допълнителни сигнали за пазара на труда ще дойдат от проучванията на Института за управление на доставките (ISM) сред производители и доставчици на услуги.

В Канада премиерът Марк Карни ще представи във вторник първия бюджет на своето правителство, в който се очаква намаляване на оперативните разходи и едновременно увеличаване на инвестициите в инфраструктура.

Икономистите прогнозират, че бюджетният дефицит ще нарасне до най-малко 70 милиарда канадски долара (50 милиарда щатски долара) или над 2 процента от брутния вътрешен продукт. Бизнесът очаква документът да съдържа стимули за частните инвестиции и промени в корпоративното данъчно облагане.

Азия

Ноември започва с поредица от данни за индустриалната активност, които ще дадат представа за състоянието на износно ориентираните икономики на региона в условията на напрежение в глобалната търговия.

Данните от Китай, Индия, Южна Корея, Тайван и Япония ще бъдат следени за признаци, че прекъсванията във веригите на доставки и слабият външен пазар продължават да оказват натиск върху производството.

Страните от АСЕАН, включително Индонезия, Малайзия и Тайланд, също ще публикуват Пи Ем Ай индекси за производството.

В понеделник Индонезия ще обяви данните си за търговията и инфлацията, а Австралия – статистика за разрешенията за строеж, цените на жилищата и потребителските разходи, преди заседанието на Резервната банка на Австралия във вторник.

Очаква се централната банка да запази лихвения процент на ниво 3,6 на сто. Управителят Мишел Булок вероятно ще се въздържи от конкретни насоки, докато институцията преценява дали устойчивата инфлация оправдава продължаване на текущата политика.

В сряда Нова Зеландия ще публикува тримесечните данни за заетостта и заплатите, а Индонезия ще обяви данните за брутния вътрешен продукт за третото тримесечие, като се очаква известно забавяне. Сингапур ще отчете продажбите на дребно за септември.

В четвъртък централната банка на Малайзия вероятно ще запази овърнайт лихвата на ниво 2,75 на сто. До края на седмицата се очаква Китай да обяви нови инфлационни показатели, които може да потвърдят продължаващата дефлация.

Япония ще публикува данни за доходите от труд, разходите на домакинствата и реалните заплати - ключови показатели за оценката на "Банк ъф Джапан" (Bank of Japan) относно инфлацията, подкрепена от ръста на заплатите.

Бюджетът ще включва и "стратегия за климатична конкурентоспособност", която ще редуцира акцента върху емисионните цели, както и нов имиграционен план за привличане на специалисти в технологичния сектор, засегнат от ограниченията във визите H-1B, въведени от Тръмп.

Управителят на Банката на Канада Тиф Маклем ще участва в неформална дискусия, организирана от технологичното списание "Дъ Лоджик" (The Logic), ден преди представянето на бюджета.

В края на седмицата се очаква данните за заетостта през октомври да потвърдят продължаваща слабост на пазара на труда, след като през третото тримесечие Канада е загубила 45 900 работни места, а безработицата е достигнала 7,1 на сто.

Латинска Америка

В Латинска Америка вниманието ще бъде насочено към централните банки.

В Бразилия основният лихвен процент се очаква да остане без промяна на ниво 15 на сто за трето поредно заседание, без съществени изменения в прогнозите, коментира Блумбърг.

В Аржентина, след убедителната победа на партията на президента Хавиер Милей на междинните избори на 26 октомври, ще бъдат публикувани данни за данъчните приходи, строителството и промишленото производство, както и пазарната оценка на централната банка.

В Чили предстои първият тур на президентските избори на 16 ноември, като преди това страната ще обяви показатели за търговията, износа на мед, БВП и инфлацията през октомври. Очаква се основният показател за инфлацията да спадне до целевия диапазон от два до четири процента.

В Мексико централната банка "Банхико" (Banxico) вероятно ще намали основната си лихва за единадесети пореден път с четвърт пункт до 7,25 на сто, на фона на забавящата се инфлация и по-слабото икономическо представяне през третото тримесечие.

Централната банка на Колумбия ще публикува протокола от заседанието си на 31 октомври, на което за четвърти път поред бе решено да се запази лихвения процент на ниво 9,25 на сто. Очаква се да бъде представен и тримесечният доклад за паричната политика, който може да включва повишени прогнози за БВП и инфлацията за 2025 г.