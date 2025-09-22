Пазарите ще осмислят решенията на УФР, във фокуса влизат индексите на мениджърите по поръчки

Световните финансови пазари изпратиха напрегната седмица, белязана основно от дългоочакваното заседание на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ. Инвеститорите реагираха на първото за 2025 г. понижение на основния лихвен процент в САЩ, както и на сигналите за възможно допълнително облекчаване на паричната политика, отбелязват в своя анализ от "МаркетПулс".

Според анализаторите на Ай Ен Джи (ING) УФР е балансирал внимателно между очакванията на пазарите и политическия натиск, като е избегнал прекалена откровеност и така поне частично е отхвърлил съмненията относно независимостта на институцията.

УФР намали лихвите, като мотивира решението с несигурността на пазара на труда и възможността за допълнителни съкращения до края на годината. Същевременно бяха повишени прогнозите за икономическия растеж и понижени очакванията за равнището на безработица. Президентът на УФР Джером Пауъл заяви, че забавянето на наемането се дължи основно на имиграцията и структурния недостиг на работна ръка, а не на митата или свиването на търсенето.

"След заседанието на УФР е преди заседанието на УФР", коментира лаконично пред ДПА инвестиционният стратег Марк Даудинг от "Ар Би Си БлуБей Асет Мениджмънт" (RBC BlueBay Asset Management). Фокусът отново ше върху икономическите данни, които могат да хвърлят светлина върху бъдещата парична политика на УФР.

Индексите на фондовите борси S&P 500 и Nasdaq записаха трета поредна седмица на ръст, подхранен не само от решението на УФР, но и от подновеното доверие към акциите в сектора на изкуствения интелект. Въпреки това по-рано през седмицата пазарите се движеха колебливо.

Инвеститорите търсеха насоки в изказванията на новия член на управителния съвет на УФР и икономически съветник в Белия дом Стивън Майрън, който говори пред Си Ен Би Си в петък сутринта.

В същия ден президентът на САЩ Доналд Тръмп разговаря по телефона с китайския президент Си Цзинпин и обяви, че е постигнат напредък по сделката за "ТикТок" (TikTok). Двамата са се договорили за лична среща в Южна Корея през следващия месец.

Въпреки че септември традиционно се счита за слаб за фондовите пазари в САЩ месец, и трите основни индекса – Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq – се представят стабилно. По данни от "МаркетПулс" от 2000 г. насам S&P 500 средно е губил 1,4 на сто през септември.

След намаляването на лихвените проценти фокусът през тази седмица се измества към други показатели за икономическото развитие, а именно - индексите на мениджърите по покупките (PMI).

Корпоративните новини все още са сравнително малко, но след предупреждението от миналата седмица от страна на "Некст Ю Кей" (Next UK), че очаква забавяне на растежа на продажбите във Великобритания през втората половина на годинатаинвеститорите ще следят "Кингфишер" (Kingfisher) и "Джей Ди Спортс" (JD Sports) за други признаци на потребителска слабост.

Европа: решения на централни банки и бизнес нагласи

В Европа вниманието ще бъде насочено към поредица от заседания на централни банки.

Във вторник шведската централна банка "Риксбанк" (Riksbank) ще вземе решение дали да запази основния си лихвен процент на равнище от 2 на сто или да го понижи до 1,75 на сто, за да подкрепи икономическия растеж. В същия ден се очаква и решението на Унгарската централна банка, която вероятно ще запази рекордно високия си лихвен процент от 6,5 на сто.

В сряда чешката централна банка също ще заседава, като анализаторите очакват лихвите да останат без промяна.

В четвъртък се очаква решение на Швейцарската национална банка. Заседанието е важно и защото ще бъде последвано след месец от публикация с аргументите на участниците – стъпка към по-голяма прозрачност, подобна на тази в протоколите на други водещи централни банки.

Данните за бизнес нагласите в еврозоната също ще са във фокуса. Във вторник се публикуват PMI индексите, а в сряда – германският индекс "Ифо" (Ifo). След осем поредни повишения анализаторите на "Хелаба" (Helaba) очакват лек спад в показателя. Също лек спад очаква и Симон Азарбаяни от "Ландесбанк Хесен – Тюринген" (Landesbank Hessen-Thüringen), цитиран от ДПА. По думите му митническото споразумение между САЩ и Европейския съюз се посреща с разочарование, а освен това наскоро се появиха съмнения относно германската "есен на реформите".

Петък ще донесе и резултатите от проучването на Европейската централна банка за инфлационните очаквания на потребителите. През седмицата ще говорят главният икономист на ЕЦБ Филип Лейн и членът на Изпълнителния ѝ съвет Пиеро Чиполоне.

Политическата и фискална нестабилност във Франция също ще задържи вниманието на пазарите. В четвъртък ще излязат данни за потребителското доверие във Франция, а в петък се очаква възможна актуализация от рейтинговата агенция "Скоуп Рейтингс" (Scope Ratings).

В понеделник ще бъдат публикувани и PMI индексите на Великобритания. През седмицата ще говорят управителят на "Банк ъф Ингланд" (Bank of England) Андрю Бейли, главният икономист Хю Пил и членът на УС на банката Меган Грийн.

Северна Америка: Индекс на мениджърите по поръчките, продажби на жилища, БВП и инфлация в САЩ

Във вторник ще бъдат публикувани данни за индексите на мениджърите по поръчките (PMI) за производствения и сектора на услугите в САЩ. Анализаторите ще търсят признаци за влошаване на бизнес нагласите и допълнително основание за понижаване на лихвите. Очаква се и публикуването на данни за продажбите на нови и съществуващи жилища през август. Според "Алианц" прогнозата е за 4 млн. продажби на съществуващи и 653 хил. на нови жилища.

В четвъртък ще бъдат обявени молбите за помощи при безработица, данни за продажбите на дълготрайни стоки, както и окончателните данни за растежа на БВП за второто тримесечие.

Петък е ключов ден за инфлацията – тогава ще бъде публикуван ценовият индекс на разходите за лично потребление (PCE), предпочитан от УФР. Очакванията са за месечен ръст от 0,2 на сто при основния показател (без храни и енергия), спрямо 0,3 на сто през юли. На годишна база се очаква инфлацията да остане на равнище от 2,9 на сто.

Също в петък ще бъдат обявени и данните на Мичиганския университет за потребителските нагласи през септември.

Планирани са и изказвания на високопоставени представители на УФР, включително на Пауъл във вторник в Роуд Айлънд, както и на Стивън Майрън, Мишел Бауман, Мери Дейли и Алберто Мусалем.

През седмицата ще бъдат публикувани данни за брутния вътрешен продукт в Канада по отрасли за юли, както и експресна оценка за август. Те ще дадат картина за третото тримесечие, след като от април до юни икономиката се е свила с 1,6 на сто заради търговските напрежения със САЩ.

Управителят на Канадската централна банка Тиф Маклем ще говори за връзката между търговските смущения, инфлацията и паричната политика. Очакват се и нови оценки за населението, в контекста на имиграционния натиск върху жилищния пазар.

В Азия фокусът е върху Япония, Китай и Корея

В Азия основното внимание ще бъде насочено към Япония. След заседанието на "Банк ъф Джапан" (Bank of Japan), на което двама членове гласуваха "по-ястребово", ще се следят данните за потребителските цени в Токио и PMI индексите.

Централната банка също така обяви, че ще започне да продава своите ETF и REIT активи – ход, който се тълкува като намерение за връщане към по-нормална парична политика.

В петък Сингапур ще публикува данни за индустриалното производство, Южна Корея – за бизнес и потребителските нагласи, а Нова Зеландия – за потребителското доверие.

В събота Китай ще публикува данни за индустриалните печалби за август – индикатор за стабилизация след продължителен дефлационен натиск.

В Африка предстоят решения по лихвените проценти

На континента ще бъдат обявени редица решения на централни банки. Във вторник Нигерия може да намали основния лихвен процент за първи път след пандемията, а Лесото вероятно ще го запази на 6,75 на сто. Сиера Леоне може да намали разходите по заемите в четвъртък, тъй като инфлацията продължава да се забавя.

Междувременно инвеститорите ще наблюдават и Мавриций, където управителят на централната банка Рама Кришна Ситанен заяви, че ще подаде оставка по искане на министър-председателя, след като месеци наред се водеха вътрешни спорове за начина на управление на институцията.

Латинска Америка: Мексико ще обяви лихвено решение, Бразилия и Чили ще публикуват протоколи от заседанията на регулаторите

Протоколът от заседанието на централната банка на Бразилия ще бъде публикуван във вторник. Банката запази основния лихвен процент на 15 на сто. В четвъртък ще излезе тримесечният доклад за паричната политика.

Мексико също ще обяви лихвено решение – очаква се десето поредно намаление до 7,5 на сто. Това е втората по продължителност серия на банката от 2008 г. насам, надхвърляна единствено от 11-те поредни намаления през 2019-20 г. - до 7,5 на сто.

Ще бъдат публикувани и данни за продажбите на дребно и БВП за юли.

Чили ще публикува протокол от заседанието на централната банка, а Аржентина ще отчете данни за икономическата активност за юли – вероятно с трети пореден месечен спад.