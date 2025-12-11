Подробно търсене

Седмичните молби за безработица в САЩ нарастват рязко заради сезонни корекции

Бойчо Попов
Конференция за работни места. Снимка: AP/Marta Lavandier, архив
Вашингтон ,  
11.12.2025 17:10
 (БТА)

Броят на американците, подали първоначални заявления за обезщетения за безработица, е нараснал значително през изминалата седмица, но увеличението вероятно се дължи на затруднения при сезонните корекции, характерни за този период от годината, а не на съществено влошаване на пазара на труда, предава Ройтерс, като се позовава на публикуваните днес данни на Министерството на труда на САЩ.

Първоначалните молби за държавни помощи за безработица са се повишили с 44 000 до сезонно коригираните 236 000 за седмицата, приключила на 6 декември. Икономисти, анкетирани от Ройтерс, очакваха 220 000 заявления. Предходната седмица молбите достигнаха тригодишно дъно, повлияно от затруднения при обработката на данните около празника за Деня на благодарността.

Въпреки повишаването на броя на заявленията икономисти продължават да описват пазара на труда като „няма пожар, няма наемане“ (на англ. е игра на думи „no fire, no hire“), въпреки че редица големи компании, включително „Амазон“ (Amazon), обявиха съкращения.

Вчера Управлението за федерален резерв (УФР) понижи основния лихвен процент с още 25 базисни пункта до диапазона 3,50–3,75 процента. Банкерите обаче сигнализираха, че е възможна пауза в по-нататъшното намаляване на разходите по заемите, докато чакат по-ясни сигнали за посоката на пазара на труда и инфлацията, която „остава донякъде повишена“.

УФР намали лихвените проценти три пъти през тази година. Президентът Джером Пауъл заяви, че пазарът на труда „изглежда има значителни рискове от понижение“, като се позова и на възможно надценяване на данните за заетостта. През септември Бюрото по трудова статистика ревизира данните, показвайки, че през 12-те месеца до март са били създадени с 911 000 по-малко работни места от предварително отчетеното, или средно с 76 000 по-малко месечно. Окончателната ревизия на данните ще бъде публикувана през февруари.

Докладът за заетостта за ноември, забавен от 43-дневното спиране на дейността на правителството, ще бъде публикуван следващия вторник и ще включва данните за неселскостопанската заетост през октомври. Равнището на безработицата за октомври няма да бъде налично поради забавянията при събирането на данни от проучването на домакинствата.

Пазарът на труда остава стабилен на фона на ограничено търсене и ограничено предлагане на работна ръка — тенденция, която икономистите свързват с по-ниска имиграция, мита върху вноса и навлизането на изкуствен интелект, който намалява необходимостта от работна сила в определени отрасли.

Броят на хората, които получават обезщетения след първата седмица — показател за темповете на наемане — е намалял с 99 000 до 1,838 млн. през седмицата, приключила на 29 ноември. Продължителните молби обаче сигнализират за постепенно повишаване на нивото на безработица. Равнището на безработицата се е увеличило до 4,4 процента през септември от 4,3 процента през август. 

В новия си доклад с икономически прогнози УФР очаква равнището на безработицата да бъде 4,5 процента през тази година и да се понижи леко до 4,4 процента през 2026 г., без промяна спрямо оценките от септември.

