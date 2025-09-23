Бизнес активността в САЩ се забавя през септември, но перспективите пред инфлацията се подобряват, отчита "Ес енд Пи Глоубъл"

Темпът на растеж на бизнес активността в Съединените щати се забавя за втори пореден месец през септември. Въпреки че американските фирми се оплакват от увеличаващите се разходи, свързани с митата, те не повишават цените на стоките и услугите си, което може да се приема за добър знак за перспективите пред инфлацията, според заключенията от най-новото проучване на "Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global), цитирани от Ройтерс.

Американският бизнес поема по-голямата част от разходите, произтичащи от по-високите вносни мита. Това подкрепя позицията сред някои икономисти, че тарифите няма да имат трайно въздействие върху инфлацията, посочва агенцията.

Композитният индекс на мениджърите по доставките (PMI), който проследява активността на американските производители и доставчиците на услуги, спада от 54,6 през август до 53,6 пункта през септември. Равнището от 50 пункта разделя растежа от свиването на активността.

Въпреки че инфлацията се повиши през последните месеци, потребителските цени не скочиха драстично, както се опасяваха мнозина, когато президентът Доналд Тръмп започна да въвежда своите широкообхватни мита.

"Производителите поемат значителна част от митата", заяви Самюъл Томбс, главен икономист за САЩ в консултантската компания "Пантеон макроикономикс" (Pantheon Macroeconomics).

Данните от проучването на "Ес енд Пи Глоубъл трябва да успокоят Управлението за федерален резерв относно перспективите пред инфлацията, смята той.

Активността в промишления сектор на САЩ също се понижава, като съответният индекс спадна до 52 пункта този месец от 53 пункта през август. И активността в сектора на услугите отслабва, като Пи Ем Ай индексът намалява до 53,9 пункта спрямо 54,5 пункта през август.

На този фон показателят, проследяващ движението на цените, плащани от бизнеса за суровини, се повишава от 60,8 пункта през миналия месец до 62,6 пункта.

"Митата отново са посочени като основна причина за по-нататъшното увеличение на разходите", според заключенията на "Ес енд Пи Глоубъл".

Фирмите както в производството, така и в сектора на услугите обаче често съобщават за "трудности при прехвърлянето на по-високите разходи към клиентите поради слабото търсене и нарастващата конкуренция".

"Данните от проучването все пак сочат, че темпът на потребителските цени ще остане над целта на централната банка от 2 на сто през следващите месеци", посочи Крис Уилямсън, главен икономист в "Ес енд Пи Глоубъл маркет интелиджънс" (S&P Global Market Intelligence).

Новите поръчки, получени от предприятията, са отбелязали леко понижение през септември, като по-голямата част от забавянето е в производствения сектор.

Поръчките от чужбина остават на ниско ниво, докато заетостта се стабилизира. Експертите отбелязват и "повече компании, които не могат или не желаят да запълнят свободни (работни) позиции". В промишлеността се отчита по-голяма загуба на работни места поради съкращения на разходите.