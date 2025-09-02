Фабричната активност в САЩ се свива през август за шести пореден месец

Фабричната активност в Съединените щати се свива през август за шести пореден месец заради по-високите вносни мита, предаде Ройтерс.

Индексът на Института за управление на доставките (ISM) в промишлеността възлиза на 48,7 пункта спрямо 48 пункта през юли. Показателят остава под границата от 50 пункта, която отделя растежа от свиването. Индексът на производството се понижава с 3,6 пункта до 47,8 пункта и за първи път от три месеца отново попада в зона на свиване. Показателят за заетостта отчита повишение, но остава на едно от най-слабите равнища от пандемията насам.

По-оптимистични са данните за новите поръчки – индексът им се повишава до 51,4 пункта при 47,1 пункта през юли, което показва разширяване. "През август производствената активност се свива с малко по-бавен темп, като ръстът на новите поръчки е основният фактор за увеличението на индексът на мениджърите по доставките в производствения сектор Пи Ем Ай", коментира председателят на комитета за проучвания на института Сюзън Спенс. Тя уточнява, че тъй като спадът в производството почти компенсира ръста на новите поръчки, повишението на общия индекс е номинално.

Участниците в проучването масово посочват, че митата оказват натиск върху планирането, продажбите и разходите. Представител на индустрията за електрическо оборудване отбелязва, че компанията му вече е повишила цените с 24 на сто, но това само компенсира митата и не увеличава печалбата. "При два кръга на съкращения сме освободили около 15 процента от работната си сила в САЩ", казва този респондент. "Това са високоплатени и висококвалифицирани длъжности: инженери, маркетинг, дизайнерски екипи, финанси, ИТ и операции. Администрацията иска да има работни места в производството в САЩ, но ние губим по-висококвалифицирани и високоплатени длъжности. Без стабилност в търговията и икономиката разходите за капиталови разходи и наемането на служители са замразени. Това е въпрос на оцеляване".

Паралелно с това данни на "Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global), публикувани тази сутрин, обрисуват по-положителна картина. Индексът на мениджърите по доставките на компанията отчита най-силното месечно увеличение от май 2022 г. насам и достига 53 пункта при 49,8 пункта през юли.

Главният бизнес икономист на "Ес енд Пи Глоубъл Маркет Интелиджънс" Крис Уилямсън коментира, че фабричните запаси са нараснали заради опасения от бъдещо поскъпване и възможни ограничения на доставките. По думите му митата продължават да бъдат основен натиск върху производителите, като разходите за суровини се прехвърлят върху клиентите чрез масово повишаване на цените. Според него основният въпрос е доколко това ще се отрази върху потребителската инфлация през следващите месеци.