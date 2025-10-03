Подробно търсене

Активността в сферата на услугите в САЩ не показва растеж през септември, тъй като новите поръчки се забавят, отчита проучване

Бойчо Попов, Марин Милков
Снимка: AP/Mengshin Lin
Вашингтон,  
03.10.2025 19:01
 (БТА)

Активността в сектора на услугите в САЩ не показва растеж през септември, тъй като новите поръчки рязко са се забавили, а заетостта остава слаба, показват данни от проучване на Института за управление на доставките (ISM), цитирани от Ройтерс.

Индексът на Института за управление на доставките в сектора на услугите може да придобие по-голяма тежест, след като спирането на работа на федералното правителство в САЩ доведе до забавяне на публикуването на официалния месечен доклад за пазара на труда за септември.

Индексът на мениджърите по доставките (PMI) в сектора на услугите се понижава до 50 пункта през септември – на границата между растеж и свиване, спрямо 52 пункта през август. Очакванията на икономисти, анкетирани от Ройтерс, бяха за спад до 51,5 пункта.

Секторът на услугите формира над две трети от икономическата активност на САЩ.  

Митата върху вноса са подкопали бизнес доверието, ограничавайки дейността както в секторите на услугите, така и в промишлеността.

Показателят за новите поръчки на бизнеса на Института за управление на доставките отслабна до 50,4 пункта през септември при 56 пункта през август.

Както отложените, така и експортните поръчки остават на ниски нива. Въпреки че индексът на института за заетостта се повишава до 47,2 пункта през септември при 46,5 пункта през август, това е четвърти пореден месец, в който индикаторът остава в зоната на свиване. Това съвпада с други данни, които сочат, че пазарът на труда не показва растеж.

Търсенето на работна ръка е отслабнало. Икономистите отчитат, че причина за това е несигурността, породена от митата, както и от възхода на изкуствения интелект. В същото време акциите за депортиране на имигранти са довели до свиване на предлагането на работна сила, създавайки динамика, която оказва негативно влияние върху пазара на труда.

Изнесени вчера данни от подразделението на Управлението за федерален резерв (УФР) в Чикаго, които комбинират частни и налични публични източници, показват, че нивото на безработица остава без промяна на 4,3 на сто през септември. 

Икономистите очакват слабостта на пазара на труда да подтикне централната банка на САЩ да започне да намалява лихвите този месец.

УФР вече възобнови политиката си на облекчаване на паричната политика миналия месец, като понижи основната си лихва с 25 базисни пункта, като постави целевия диапазон за лихвата по федералните фондове между 4 и 4,25 на сто, с цел да подпомогне пазара на труда.

Но тъй като инфлационният ефект от митата тепърва ще се проявява, ново понижение на лихвите не е гарантирано.

Все още има опасения за митата, които ще повишат цените и инфлацията, като днешната серия данни на института за платените цени не ги разсея - индексът се повиши до 69,4 пункта от 69,2 пункта, т.е. доста над равнището от 50. Все пак митата се проявиха по-бавно от опасенията в ключовите показатели за инфлацията, върху които се фокусира УФР, а именно индексът на потребителските цени (CPI) и индекса на разходите за лично потребление (PCE Index), коментират от Ай Ен Джи (ING).

"По този начин балансът на рисковете пред двойния мандат на УФР за ценова стабилност и максимална заетост оправдава приближаването на паричната политика на централната банка към неутралната, като се очаква намаляване на лихвените проценти с 25 б.т. на заседанията през октомври и декември", казва в изпратен по мейла до редактор на БТА свой коментар Джеймс Найтли, главен икономист за САЩ в Ай Ен Джи.

Инфлацията в сектора на услугите се е засилила през последните месеци, водена от по-високи цени на самолетните билети, покачването на цените в ресторантите, както и по-скъпи хотелски стаи.

/БП/

Към 19:35 на 03.10.2025 Новините от днес

