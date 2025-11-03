Производството в САЩ се свива за осми пореден месец през октомври, според проучване на Института за управление на доставките

Производственият сектор в Съединените щати отчете свиване за осми пореден месец през октомври, тъй като новите поръчки останаха слаби, а на снабдителите им отнема повече време да доставят материали до заводите на фона на действащите мита върху вносните стоки, съобщи Ройтерс, позовавайки се на Института за управление на доставките (Institute for Supply Management – ISM).

Индексът на мениджърите по доставките Пи Ем Ай (PMI) за производството е спаднал до 48,7 пункта през октомври спрямо 49,1 пункта през септември. Показател под 50 пункта сигнализира за свиване в сектора, който има дял от около 10 процента в американската икономика.

Икономисти, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха, че Пи Ем Ай ще се повиши до 49,5 пункта. Едномесечното спиране на работата на правителството на САЩ, което е на път да бъде най-дългото в историята, обаче затруднява изготвянето на обективна оценка за икономиката.

Преди спирането икономиката изглеждаше стабилна през по-голямата част от третото тримесечие, подкрепена от потребителските разходи и инвестициите в изкуствен интелект. Продължителният застой обаче може да отслаби потреблението, след като програмата за продоволствена помощ за около 42 милиона американци беше временно преустановена. Потребителските разходи са задвижвани най-вече от домакинствата с високи доходи, които са най-големите бенефициенти от ръста на фондовия пазар, твърдят икономисти.

Подиндексът на новите поръчки се е повишил леко – до 49,4 пункта от 48,9 пункта през септември, но остава в зоната на свиване. Индексът е под 50 пункта през осем от последните девет месеца. Експортните поръчки и натрупаните заявки също остават на ниски нива.

Натрупаните поръчки остават на ниско ниво, както и експортните поръчки .Производството продължава да е слабо след краткото си възстановяване през септември. Производителите посочват тарифите като основно ограничение.

Върховният съд на САЩ ще изслуша в сряда аргументи относно законността на всеобхватните мита върху вноса, въведени от президента Доналд Тръмп. Тръмп защити тарифите като необходими за защита на местното производство, въпреки че икономистите твърдят, че е невъзможно индустрията да се върне към старата си слава поради структурни проблеми, включително недостиг на работна сила.

Тарифите затрудняват веригите за доставки, което води до по-дълги срокове за доставки до фабриките. Индексът на доставките на доставчиците, който е подиндекс на Пи Ем Ай, се е увеличил до 54,2 пункта от 52,6 пункта през септември. Стойност над 50 пункта свидетелства за по-бавни доставки.

Заводите са продължили да плащат повече за суровини, въпреки че темпът на увеличение на цените се е забавил. Показателят за цените на платените стоки в проучването на института се е понижил до все още високите 58 пункта от 61,9 пункта през предходния месец.

Това би подкрепило мнението на някои икономисти, че ударът върху инфлацията от тарифите може да бъде еднократно покачване на ценовото ниво.

Заетостта в заводите остава слаба, отбелязва институтът, допълвайки, че "съкращенията и незапълването на свободните позиции остават основните стратегии за управление на персонала."