Данните за заетостта в САЩ и инфлацията в еврозоната ще бъдат във фокуса на инвеститорите през седмицата

Новата световна икономическа седмица започва на фона на отслабена търговска активност заради неработния Ден на труда в САЩ днес, но предстои публикуването на редица важни макроикономически данни и изказвания, които ще бъдат следени внимателно от централните банкери, инвеститорите и анализаторите. Сред акцентите са данните за заетостта в Съединените щати, инфлационните нива в еврозоната, Азия и Латинска Америка, както и ключови показатели за икономическия растеж в някои от водещите икономики.

Новите данни ще помогнат за формиране на очаквания за посоката на паричната политика на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, Европейската централна банка, както и на централните банки в Канада, Австралия, Южна Корея, Швейцария и други държави. Политическите събития във Франция и търговските сигнали от Мексико също ще бъдат обект на пазарно внимание.

Мениджърските индекси (PMI) на Ай Ес Ем (ISM) за САЩ и "Кайсин/Маркит" (Caixin/Markit) за Китай ще дадат допълнителни насоки за икономическата активност. Според предварителни оценки на "Ес енд Пи Глобал" (S&P Global) растежът в развитите страни се е ускорил през август, но част от това движение се дължи на предсрочни поръчки и запаси във връзка с очакваните мита в САЩ. Същевременно, според "Оксфорд Икономикс" (Oxford Economics), ръстът на развиващите се пазари е отслабнал, като секторът на услугите компенсира частично ново забавяне в производството.

Индексите на Уолстрийт се понижиха в петък, тъй като спадът на цените на акциите, свързани с изкуствения интелект, допринесе за нестабилността на книжата на технологичните компании. В четвъртък, 4 септември, се очаква финансовият отчет на големия производител на чипове "Броудком" (Broadcom). Въпреки това индексът S&P 500 приключи традиционно трудния месец август с ръст от 1,9 процента, като от началото на годината досега увеличението му достигна около 10 на сто, което е близо до рекордните нива.

На фона на геополитическите рискове златото отново се доближава до историческите си върхове, като в края на август премина над 3400 долара за тройунция. Според анализаторите на Екс Ти Би (XTB) траекторията на цената му ще бъде повлияна не само от политиката – по-специално от действията на Белия дом, свързани с митата, след като в петък Апелативен съд в САЩ постанови, че повечето от митата на американския президент Доналд Тръмп са незаконни, както и със съдебния иск, заведен от члена на УС на УФР Лиса Кук срещу решението на Тръмп да я отстрани от длъжност. Влияние на цената на ценния метал ще окажат и икономическите данни, които ще определят очакванията за септемврийското заседание на УФР. Ако надеждите за началото на цикъл на понижаване на лихвените проценти нараснат, има вероятност златото да достигне нови рекордни нива. Все пак, трябва да се отбележи, че златото се консолидира, откакто достигна предишния си исторически връх през април, поясняват анализаторите.

Северна Америка

Новата седмица започва с по-слаба търговска активност заради неработния ден в САЩ по повод Деня на труда, но вниманието на пазарите се насочва към ключовите макроикономически данни, които ще бъдат публикувани до петък. Сред тях основен акцент пада върху месечния доклад за състоянието на пазара на труда в САЩ, който ще даде важни сигнали преди септемврийската среща на УФР, посочва Блумбърг.

Докладът ще бъде "вероятно последният тест за евентуално понижение на лихвените проценти", коментира Крис Уилямсън, главен икономист по бизнес въпросите в "Ес енд Пи Глобал Маркет Интелиджънс" (S&P Global Market Intelligence). По думите му УФР все повече възприема позицията, че всяко повишение на инфлацията, свързано с митата, ще бъде "умерено или временно", но остава все по-загрижено за състоянието на пазара на труда.

В началото на август изненадващо слабите данни за заетостта в САЩ породиха очаквания, че УФР ще започне отново да понижава лихвите на следващото си заседание през септември, тъй като централната банка предприема мерки в подкрепа на пазара на труда въпреки опасенията от инфлация.

По-лоши от очакваното данни за заетостта през август, които ще бъде публикувани в петък, може да породят опасения за забавяне на икономиката, но също така може да доведат до по-агресивни понижения на лихвите, заяви пред Ройтерс Джак Янасиевич, главен портфолио стратег в "Натиксис Инвестмънт Мениджърс Салюшънс" (Natixis Investment Managers Solutions).

Последните данни на Министерството на труда показват, че равнището на безработица в САЩ остава на ниско равнище – 4,2 процента, но ръстът на заетостта се забавя. "През трите месеца до юли са създадени само 106 000 работни места, което е най-слабият резултат от 2010 г. насам, изключвайки периода на пандемията", пише в анализ на "Ес енд Пи". Според данни на консултантската компания "ЕйДиПи Рисърч" (ADP Research) частният сектор е създал едва 155 000 нови работни места през този период. Въпреки че това представлява леко повишение спрямо миналогодишното равнище от 139 000, то е под средното месечно ниво за 2023 и 2024 г. от 142 000.

Част от това забавяне се дължи на загуба на позиции в държавния сектор, включително заради активността на Министерството за правителствена ефективност (Department of Government Efficiency – DOGE), посочва Блумбърг. Анализатори от "Голдман Сакс" (Goldman Sachs) и "Джей Пи Морган" (JPMorgan) смятат, че всеки нов разочароващ доклад ще увеличи вероятността УФР да понижи лихвените проценти – нещо, което президентът на УФР Джером Пауъл допусна като възможност в речта си в Джаксън Хоул.

Според анализ на германската банка "Хелаба" (Helaba) видимо е повишаването на тревогата във Федералния комитет за отворения пазар (FOMC), тъй като при последната ревизия средното месечно увеличение на заетостта е спаднало до 35 000. В същото време – поради промените в имиграционната политика – УФР счита, че дори ръст от 0 до 25 000 нови работни места месечно може да се окаже достатъчен за стабилност на пазара на труда. "Вероятността за намаление на основната лихва с 25 базисни пункта на срещата на 17 септември е все по-голяма", пише в седмичния икономически обзор на "Хелаба".

Данните за заетостта в САЩ ще бъдат публикувани от Бюрото по статистика на труда в петък, като същевременно ще се очаква и "Бежовата книга" (Beige Book) на УФР в сряда – сборник от регионални икономически оценки, който се използва от централната банка за подготовка на решенията по паричната политика.

Междувременно през седмицата се очакват изказвания на няколко регионални президенти на УФР, включително Алберто Мусалем (Сейнт Луис), Джон Уилямс (Ню Йорк) и Остан Гулсби (Чикаго). Техните изказвания, макар и преди публикуването на основните данни, ще бъдат проследени внимателно от пазарите.

В допълнение към тези събития в сряда се очакват данните от Министерството на труда за свободните работни места през юли, които според прогнозите на Ройтерс ще покажат спад до едно от най-ниските равнища от 2021 г. насам. Пазарите ще очакват и августовските проучвания на Института за управление на доставките сред производители и доставчици на услуги. В четвъртък правителствените данни за търговския дефицит за юли вероятно ще отчетат рязко нарастване вследствие на увеличен внос в очакване на новите мита, добавя Блумбърг.

В Канада се очакват данни за заетостта в петък. Икономистите на Блумбърг прогнозират, че пазарът на труда в страната остава слаб и "все по-чувствителен към търговските напрежения". Според данните, публикувани в петък от Статистическата служба на Канада, през второто тримесечие канадската икономиката е отбелязала свиване за първи път от близо две години.

Какво ще следим в Европа

В Европа инфлацията остава основна тема. Евростат ще публикува предварителни данни за инфлацията през август във вторник, а анализатори от германската "Комерцбанк" (Commerzbank) прогнозират леко ускорение на общата инфлация от 1,9 на сто на 2,1 на сто, докато основната инфлация вероятно ще се понижи от 2,3 на сто на 2,2 на сто. Според "Маркетпулс" (Marketpulse) тези стойности се движат около инфлационната цел на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2 на сто и не дават основание за промяна в основния лихвен процент на заседанието на 11 септември. "Очакваме ЕЦБ да задържи лихвите без промяна поне до края на годината", коментират анализатори на Ай Ен Джи (ING).

Данни за безработицата в еврозоната ще бъдат публикувани в понеделник, а в петък се очакват ревизирани данни за БВП. От понеделник влиза в сила нов протокол, според който медиите вече няма да имат предварителен достъп до статистическите съобщения.

Високопоставени представители на ЕЦБ също ще участват в публични събития тази седмица – Изабел Шнабел и Пиеро Чиполоне ще водят панели на конференция във Франкфурт, а президентът на ЕЦБ Кристин Лагард ще произнесе речи в понеделник и сряда. Нидерландецът Франк Елдерсон, член на Изпълнителния съвет и заместник-председател на Надзорния съвет на ЕЦБ, ще изнесе реч във вторник. Неговите речи често съдържат индикации, свързани с бъдещото възможно направление за паричната политика. След тези събития започва "периодът на мълчание", в който членовете на централната банка не могат да правят публични коментари преди заседанието.

Също така Германия ще публикува данни за поръчките в промишлеността, които ще дадат ранна представа за влиянието на новите американски мита върху европейското производство.

Инфлацията ще бъде във фокуса и на други европейски икономики. В сряда се очаква Турция да обяви, че годишният ръст на потребителските цени се е забавил, но остава над 30 на сто. "Прогнозираме месечна инфлация за август под консенсусната оценка от 1,5 на сто на месечна база, което ще понижи годишната стойност до 32,2 на сто от 33,5 на сто преди месец. На този фон очакваме централната банка да понижи лихвите с още 300 базисни пункта на заседанието през септември", коментират анализаторите на Ай Ен Джи (ING) в изпратен до редактор на БТА коментар по електронната поща.

В четвъртък се очаква Швейцария да публикува трети пореден месечен доклад за инфлацията с данни малко над нулата преди заседанието на Швейцарската национална банка.

Също в четвъртък Швеция ще обяви данни за индекса CPIF, който е основният показател за инфлация, следен от централната банка "Риксбанк" (Riksbank). Очаква се индексът да достигне най-високото си равнище от началото на 2024 година.

В Обединеното кралство изявлението на високопоставени представители на "Банк ъв Ингланд" (Bank of England) в парламента в сряда ще бъде сред най-важните икономически събития. Очаква се в изслушването пред Комисията по финансите да участват гуверньорът Андрю Бейли и други членове, след като през миналия месец беше отчетено оспорвано гласуване на нивото на основната лихва. На тези изслушвания централните банкери традиционно отговарят на въпроси за паричната политика, финансовата стабилност и решенията и докладите за пруденциалното регулиране. Данните за продажбите на дребно във Великобритания ще бъдат публикувани в петък.

Във Франция политическата ситуация остава нестабилна. Министър-председателят Франсоа Байру обяви, че на 8 септември ще се проведе вот на доверие в парламента. Правителството няма стабилно мнозинство и може да бъде принудено да подаде оставка, което би доведело до предсрочни избори. Несигурността вече се отразява на пазарите на държавни облигации – спредът между френските и германските 10-годишни книжа надхвърли 80 базисни пункта, което е най-високото му равнище от април насам, посочва "Комерцбанк". "В случай на нови избори или понижаване на рейтинга – Франция досега е била до голяма степен пощадена от това – съществува риск спредът да се увеличи до над 100 базисни пункта. Това би превърнало Франция в новата Италия, коментират от "Хелаба".

Пазарите в Южна и Латинска Америка

В Латинска Америка президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум ще открие новата законодателна сесия в понеделник. Блумбърг съобщава, че инвеститорите ще следят за сигнали относно митническата политика и приоритетите за растеж.

Бразилия ще публикува данни за БВП за второто тримесечие във вторник. Според прогнозата на "Блумбърг Икономикс" (Bloomberg Economics) се очаква растеж от 0,4 на сто на тримесечна и 1,9 на сто на годишна база – най-слабият темп от началото на 2023 година. Чили ще обяви икономическа активност за юли в понеделник, като очакванията са за ръст от 2,2 на сто. В същия ден Перу ще публикува инфлационни данни, а в петък Колумбия ще представи свои данни – анализаторите очакват ръст на инфлацията до над 5 на сто на годишна база.